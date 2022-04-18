18.04.2022 14:16 Рита Парфенова

Бригады ХТС ремонтируют сети во всех районах Харькова

КП «Харьковские тепловые сети» ежедневно устраняет значительное количество повреждений на магистральных и внутридомовых трубопроводах во всех районах города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковские тепловые сети»

Так, вчера, 17 апреля, работники ХТС провели осмотр состояния магистральных сетей, устранили дефекты на трубопроводе горячего водоснабжения по ул. Клочковской, отремонтировали задвижки на одном из ЦТП и выполнили ряд подготовительных работ. В частности, в пер. Воробьева бригады провели работы по открытию технической шахты для замены трубопровода, а по ул. Сумгаитской – завезли песок, чтобы привести в порядок территорию после ремонта.



Также ряд работ был выполнен совместно с подрядными организациями: «Тепло-Квар», «СтройПриват» и «ТРИАДА-ЭНЕРДЖИ».

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что несмотря на войну, в Харькове будут ремонтировать теплосети, чтобы 15 октября подать тепло в дома харьковчан.