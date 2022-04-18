18.04.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Десятки обращений харьковчан ежедневно рассматривает департамент соцполитики

Департамент горсовета отработал более 900 обращений жителей Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , в Департамент социальной политики за последние десять дней поступило 620 обращений, преимущественно по поводу социальных выплат и пособий, и более 190 обращений по электронной почте - по предоставлению льгот, оформлению справки и помощи внутренне перемещенным лицам – через службу «15-62». На все вопросы, по возможности, были даны разъяснения.

Как сообщили в департаменте, лицам, оставившим свои вопросы в службе «15-62», разъяснения частично предоставляются по телефону. Кроме того, за указанный период консультации предоставили 132 гражданам, которые обратились в органы социальной защиты населения в социальных сетях.

Также в департаменте напомнили, что правительство продлило срок подачи документов на получение помощи внутренне перемещенным лицам. Для получения выплат с марта помощь нужно оформить до 30 апреля. Кроме того, обратили внимание на то, что заявление на получение помощи необходимо подавать именно в те органы, где была оформлена справка ВПЛ. Также в ближайшее время это можно будет сделать через приложение «Дія», которое сейчас дорабатывается.

«Если справка оформлена в органах социальной защиты населения, ЦПАУ или поселковом совете, то заявление на помощь ВПЛ нужно подавать именно там. В случае возвращения домой необходимо сообщить этот факт в орган, выдавший справку», - отметили в департаменте.

Напомним, сейчас харьковчане могут обратиться в органы социальной защиты двумя способами:

по электронной почте: [email protected];

в социальной сети Facebook

Кроме того, актуальная информация по вопросам социальной защиты населения публикуется на сайте Департамента социальной политики https://soczahist.kharkov.ua/.