Оперативная обстановка на 19 апреля от Генштаба ВСУ

В Слобожанском районе агрессор проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации Генштаба ВСУ на Слобожанском направлении противник определенным составом сил продолжает частичную блокировку города Харькова. По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.
На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.
Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.
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