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19.04.2022  08:01   Рита Парфенова

Оперативная обстановка на 19 апреля от Генштаба ВСУ

В Слобожанском районе агрессор проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, по информации Генштаба ВСУ на Слобожанском направлении противник определенным составом сил продолжает частичную блокировку города Харькова.  По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.
 

Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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