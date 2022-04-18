18.04.2022 21:39 Дмитрий Колоней

Сезон фонтанов отложен из-за опасности обстрелов захватчиками

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова разместил обращение к жителям города на своем Телеграм-канале:

"Дорогие харьковчане!

Знаю, как мы все соскучились за мирной жизнью и красивым Харьковом. За его парками, клумбами и фонтанами. За возможностью погулять среди той красоты, которой Харьков славится на всю Украину!

И даже в условиях войны мы тестируем наши фонтаны на готовность к работе. Но! В последние дни наш враг с особой жестокостью бомбит наш любимый Харьков. Понимаю, что если мы включим фонтаны в полноценном режиме - люди не удержаться, пойдут к ним, в парки. А враг - мы уже это знаем - точно воспользуется этим, чтобы ударить по нам. Поэтому я принял решение отложить сезон фонтанов. Как только позволит военная обстановка - мы все сможем насладиться самыми красивыми фонтанами Украины!"