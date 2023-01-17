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17.01.2023  08:54   Рита Парфенова

Під Харковом окупанти обстріляли лікарню, підприємство й житлові будинки (фото)

Протягом доби з 16 по 17 січня військові рф завдали удари по населеним пунктам трьох районів Харківської області.

Новини Харкова: ворог обстріляв Куп’янськ, Вовчанськ та Білий Колодязь

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Голова ХОВА зазначив, що під обстріл потрапили прифронтові населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

У Куп'янську обстрілами пошкоджено 2 п'ятиповерхових багатоквартирних будинки, 7 приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років.

Новини Харкова: ворог обстріляв Куп’янськ, Вовчанськ та Білий Колодязь'

У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, пошкоджено 7 приватних будинків.

У смт Білий Колодязь Вовчанської громади пошкоджено 3 приватних будинки та об'єкт цивільної промисловості.

Нагадаємо, обстріл Куп’янська, внаслідок якого постраждали люди, мав місце вранці 16 січня. Правоохоронці задокументували наслідків військової агресіх рф.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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