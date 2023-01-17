17.01.2023 08:57 Рита Парфенова

Харків на ранок 17 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 16 по 17 січня 2023 року не зафіксовано пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів.



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Проте рятувальникі тричі виїжджали на перевірку місць обстрілу. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 17 січня.

О 7:20 та о 9:40 рятівники обслудовали місця обстрлів у містя Куп’янськ, де виявлено пошкодження житлової 9-типоверхівки, 2-х 5-типоверхівок і 2-х приватних домоволодінь. Постраждало 2 людей. Пожеж не зафіксовано.



О 14:30 надзвичайники перевіряли місце обстрілу у селище Дворічна. Там постраждали 2 приватні домогосподарства. Пожеж та постраждалих немає.



Загалом добу з 16 по 17 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 14 тонн питної води.

Нагадаємо, протягом доби з 16 по 17 січня військові рф завдали удари по населеним пунктам трьох районів Харківської області.



