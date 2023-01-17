Харків на ранок 17 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 16 по 17 січня 2023 року не зафіксовано пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів.
Проте рятувальникі тричі виїжджали на перевірку місць обстрілу. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 17 січня.
О 7:20 та о 9:40 рятівники обслудовали місця обстрлів у містя Куп’янськ, де виявлено пошкодження житлової 9-типоверхівки, 2-х 5-типоверхівок і 2-х приватних домоволодінь. Постраждало 2 людей. Пожеж не зафіксовано.
О 14:30 надзвичайники перевіряли місце обстрілу у селище Дворічна. Там постраждали 2 приватні домогосподарства. Пожеж та постраждалих немає.
Загалом добу з 16 по 17 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 14 тонн питної води.
Нагадаємо, протягом доби з 16 по 17 січня військові рф завдали удари по населеним пунктам трьох районів Харківської області.
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