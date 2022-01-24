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24.01.2022  14:30   Виталий Хиневич

На Харьковщине прошли соревнования по сноукайтингу (видео)

В селе Хотомля Харьковской области состоялись соревнования по сноукайтингу.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ.
 
На территории Печенежского водохранилища с 19 по 23 января впервые в Украине прошли соревнования в ходе рейтингового международного турнира за кубок мира по сноукайтингу IKA SNOWKITE World Cup 2022.
 
Самые опытные гонщики из различных стран мира приняли участие в двух дисциплинах  Long Distance и Course Race. На соревнованиях были представлены две категории спорта в виде сноуборда и лыж.
 
Ширина трассы для соревнований составляла 2,5 километра, а длина 6 километров. Минимальный возраст участников составлял от 12 лет.
 
Напомним, ранее харьковская параспортсменка Людмила Ляшенко завоевала "золото" на мировом первенстве по лыжным гонкам и биатлону в городе Лиллехаммер.
 
Тэги:  сноукайтинг, харьков
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