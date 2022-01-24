24.01.2022 14:30 Виталий Хиневич

На Харьковщине прошли соревнования по сноукайтингу (видео)

В селе Хотомля Харьковской области состоялись соревнования по сноукайтингу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ

На территории Печенежского водохранилища с 19 по 23 января впервые в Украине прошли соревнования в ходе рейтингового международного турнира за кубок мира по сноукайтингу IKA SNOWKITE World Cup 2022.

Самые опытные гонщики из различных стран мира приняли участие в двух дисциплинах Long Distance и Course Race. На соревнованиях были представлены две категории спорта в виде сноуборда и лыж.

Ширина трассы для соревнований составляла 2,5 километра, а длина 6 километров. Минимальный возраст участников составлял от 12 лет.

Напомним, ранее харьковская параспортсменка Людмила Ляшенко завоевала "золото " на мировом первенстве по лыжным гонкам и биатлону в городе Лиллехаммер.