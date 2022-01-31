31.01.2022 19:00 Виталий Хиневич

"Дети подземелья" приоткрывают тайну исторического Харькова

Харьковские подземелья, которые нередко ошибочно называют катакомбами, покрыты множеством тайн и загадок. К несчастью, довольно многим нравится, помимо своей воли, находиться во власти мистических тайн и домыслов.



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Однако сегодня совместно с Денисенко Игорем Николаевичем, представителем харьковской общественной организации «Дети подземелья», развенчаем мифы и откроем страницы харьковской истории, которые не менее удивительны, чем легенды.

Спеша ежедневно по улицам города, мы редко замечаем архитектурный ансамбль зданий, красоту и величие, скрытое под призмой веков. Харьковские подземелья длительное время являлись спрятанными от человеческого ока, что и обусловило появление различных мифов об этом историческом объекте.

Одни из наиболее хорошо сохранившихся харьковских подземелий, располагаются под улицей Квитки-Основьяненко и Университетской.

Благодаря Харьковскому фонду содействия историко-культурным исследованиям «Дети подземелья» и его представителю Игорю Денисенко город Харьков готов открывать свои тайны прошлого.

С первых минут нахождения в харьковских подземельях чувствуешь легкий холодок и дуновение ветра. Однако эти явления не связаны с потусторонними силами и привидениями, о которых так много слагали легенд. К слову, в момент нашего пребывания на территории уникального наследия Харькова температура воздуха составляла +9°. Данная температура не мешает членам организации по крупицам собирать и открывать новые факты истории.

При входе в подземелье нас встречают каски, которые «дети подземелья» используют во время рабочих выходов. Также представлена коллекция клейменых кирпичей, из которых строили здания в самом Харькове и его окрестностях. Имеется и тротуарная плитка, которая была изготовлена на заводе Бергенгейма в районе Южного вокзала.

Далее нас встречает первый стенд, на котором расположены инструменты, использовавшиеся подземными строителями 200 лет назад. А именно кирка и лопата. Непосредственной помощницей становилась пила, которая появилась в Харькове из одесской каменоломни. С помощью пил там разделяли камень на ровные части для постройки фактически всей дореволюционной Одессы. Члены организации помогают одесским коллегам картировать еще неизведанные части одесских каменоломен. В знак благодарности одесские коллеги сделали подарок в виде пилы.

Имея электрические источники света, трудно обойти шахтерский фонарь, который не только освещал проложенный путь, но и служил «лакмусовой бумагой», оповещающей о наличии в воздухе горючих газов. Более 100 лет назад такие экземпляры производили на заводе «Свет Шахтёра».

Функцию естественного дренажа, то есть примитивного водоотведения, выполнял земляной пол, который впитывал в себя всю воду. К сожалению, сейчас также происходят подтопления подземелий городскими коммуникациями. Однако справиться с этой проблемой помогают Харьковские коммунальщики.

Первоначально некоторые части подземелья выполняли функцию коммуникационных тоннелей между купеческими подвалами и являлись хранилищами, в том числе винными погребами. Благодаря постоянной влажности и температуре, харьковские купцы хранили разного рода напитки, в том числе и алкогольные. Торговый дом «Жевержеевых» имел в своей собственности погреб, в котором, согласно рекламному буклету купца Николая Жевержеева, харьковчане могли не только порадовать желудок различными блюдами, но и обогатить свою культуру питья. Гостям заведения предлагали ликеро-водочные изделия, различные сорта вин, а маленькие посетители могли отведать «Лимонную воду».

Нередко во времена Второй Мировой войны харьковские подземелья выполняли функцию бомбоубежища и лазарета. Таким образом, страницы истории подземного Харькова смогли сохранить различную медицинскую тару и даже фармакологические препараты. Удивляет взор найденная ампула с обезболивающим лекарственным веществом и даже дореволюционная ампула с имеющейся в ней вакциной.

Ходили даже легенды, что подземелья вели Чугуев и Змиев, однако любителей мифов Игорь Николаевич несколько разочарует - харьковские подземелья не ведут так далеко. В свою очередь, почитателей криминального прошлого Первой столицы Игорь Николаевич может заинтриговать, ведь во времена НЭПа некоторые подземные объекты были общедоступны. Этим и могли воспользоваться недобросовестные элементы общества, прячась от правоохранительных органов или же пряча от глаз людских вещи, добытые нечестным путем. Но тайников на данный момент найдено не было.

Попытаться приоткрыть новые страницы истории Харькова - дело благодарное, но требует под собой веских оснований, - именно такой позиции придерживается Игорь Николаевич.

В частности, украинский археолог Анатолий Щербань склонен полагать, что подземные ходы являются ходами вторичного применения. Согласно его теории, харьковские купцы просто обложили камнем уже имеющиеся подземелья, которые были образованы со времен Харьковской крепости, то есть в XVII веке. В свою очередь, такое предположение требует научного подтверждения.

Для подтверждения теории нужно тщательно исследовать места разрушения подземных ходов, попытаться обойти их снаружи, найти следы инструмента и понять, какого размера изначально могли быть подземные галереи.

Харьковские подземелья манили любителей истории в различные времена. Так, например, в XX веке возникло сообщество людей, которым были интересны подземные исследования. В него входили спелеологи, изучающие подземные ходы, созданные природными явлениями. Если говорить о современной истории, то в 2004 году исследователи Харькова решили создать организацию «Дети подземелья», которая объединила бы усилия людей, изучающих подземелья, созданные руками человека. Важной особенностью членов организации является то, что они специалисты-спелестологи, а не диггеры.

Основная задача «детей подземелья»- это сбор и проверка мифов, легенд, поиск уцелевших фрагментов старинных подземных сооружений. При обнаружении объекта необходимо его закартировать, произвести фотофиксацию, найти артефакты, которые поспособствуют изучению истории объекта. На данный момент было проведено 7 научно-практических конференций, посвященных изучению истории подземного Харькова. Члены организации издали порядка 10 книг, посвященных данной тематике.

Ошибочно называть подземелье катакомбами, так как катакомбами являются подземные захоронения. Для Харькова вообще не характерно использование определения «катакомбы». Если и находятся какие-нибудь захоронения, то более корректно их называть склепами.

Попав в первый раз, а вернее сказать, увидев хозяйственное подземелье, у Игоря Николаевича возникло восхищение и надежда, что с каждым последующим ударом лопаты получится найти легендарный объект города Харькова. При каждом шаге хочется как можно скорее сделать следующий, чтобы ответить на вопрос: «Что же было в этом помещении и какие артефакты могут скрывать они?».

Однако любые действия следует проводить с осторожностью, так как нередки были случаи обнаружения взрывоопасных веществ времен Второй мировой войны. Несколько раз при выполнении раскопок члены организации были вынуждены вызывать специалистов, которые обезвреживали опасные находки. Техника безопасности является основным критерием, который позволит открыть музей Харьковских подземелий.

Для этого необходимо создать аварийные выходы, провести освещение, проверить еще раз на прочность своды потолков. Конкретных дат и сроков, связанных с открытием уникального музея, Игорь Николаевич не называет в виду того, что предстоит выполнить значительный объем работы.

Как бы ни было тяжело, какая бы усталость не одолевала спелестологов, никто не намерен прекращать начатое, а лишь только двигаться вперед. Каждый желающий принять участие в изучении и открытии новых страниц истории Харькова может принять участие в совместной работе с участниками организации. Для этого необходимо посетить сайт общественной организации и, найдя на нем контактные данные, связаться с ее представителями. Ведь книгу тайн может разгадать каждый.