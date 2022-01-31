31.01.2022 18:31 Дмитрий Колоней

В Харькове ликвидирована шпионская сеть РФ (фото, видео)

Агент, задержанный в Харькове, собирал данные об украинских военных разработках.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, украинскими контрразведчиками было установлено, что представитель террористической организации «МГБ ДНР» завербовал жителя Харькова для сбора секретной информации. Куратором сделки был кадровый сотрудник ФСБ РФ.

Цель шпиона была собирать информацию о базах и маршрутах перемещения подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны Украины, которые он передавал представителям так называемой «ДНР» и ФСБ РФ.

Контрразведчики пресекли утечку информации из секретных НИИ оборонной сферы, которую вражеский агент пытался получить в Харькове. Злоумышленник был задержан в центре города спецназовцами СБУ из Центра специальных операций «А» и отправлен под стражу. Шпиону сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом был пойман агент РФ, шпионивший за военными объектами.