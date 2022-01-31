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31.01.2022  17:58   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП на Окружной: в Харькове будут судить водителя фуры

В Харькове завершено досудебное расследование смертельной аварии, унесшей жизни трех человек.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, в суд направлен обвинительный акт в отношении 49-летнего водителя о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, что повлекло гибель трех человек.
 
Напомним, что 25 ноября 2021 года около 17:30 в районе пересечения кольцевой дороги и ул. Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля «Chevrolet Nubira» с грузовиком «MAN» с полуприцепом, которая двигалась по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересекала перекресток на красный сигнал светофора.
 
 
После столкновения указанных автомобилей, грузовик с полуприцепом перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где на то время находился автомобиль такси марки «Renault Logan». В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летний водитель автомобиля «Renault Logan» и его пассажиры – 49-летняя женщина и 3-летний ребенок – от полученных травм погибли на месте происшествия.
 
Кроме того, состоялся контакт грузовика с полуприцепом и автомобиля «Suzuki ЅХ4», который в то время также находился на встречной полосе движения. Механические повреждения также получил транспортное средство «MAN», который в это время стоял на запрещающий сигнал светофора.
 
Мужчина грозит срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.
 

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  дтп, аврия, харьков
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