31.01.2022 17:19 Дмитрий Колоней

Коронавирус: из-за Омикрона японцы активно прививаются от ковида

Рост заболевших коронавирусом заставляет активизироваться японцев.

Как сообщает РЕДПОСТ , омикрон быстро распространяется в Японии, в результате чего количество новых зарегистрированных случаев заражения намного выше, чем предыдущие волны коронавируса. Токио сообщил о 15 895 новых случаях в воскресенье, что является новым максимумом для воскресенья. Почти половина вместимости больниц заполнена. По всей стране в Японии зарегистрировано около 78 000 случаев заболевания на общую сумму 2,68 миллиона человек, при этом около 18 700 человек погибли.

Япония начала делать повторные прививки медицинским работникам в декабре, но предоставила такие прививки только 2,7% населения после того, как отложила решение о сокращении интервала между первыми двумя прививками от коронавируса и повторной прививкой до шести месяцев с первоначальных восьми.

Спрос на прививки высок: онлайн-бронирование, которое началось в пятницу, привело к тому, что все слоты для примерно 4300 доз, которые должны были быть предоставлены в центре на этой неделе, были заполнены в течение 9 минут. Центр предоставляет вакцину производства Moderna, Inc.

В меньших масштабах люди в возрасте 65 лет и старше могут получить бустерную прививку в другом месте.

Центр Сил самообороны в центре Токио вновь открылся в понедельник после закрытия в конце ноября. На этой неделе будет вакцинироваться около 720 человек в возрасте 18 лет и старше в день, а в следующем месяце их число возрастет до 2000 человек в день. На следующей неделе в Осаке еще один военный центр начнет прививки.

Местный житель получает повторную прививку вакцины от коронавируса Moderna в центре массовой вакцинации Сил самообороны Японии в понедельник, 31 января 2022 года, в Токио. Фото: AP Photo/Юджин Хошико, Пул.

50-летний мужчина сказал в интервью японским СМИ, что вакцинация в его районе идет медленно, и он с облегчением получил прививку. Другой, которому за 40, сказал, что очень хочет сделать прививку, потому что омикронные инфекции распространяются в начальной школе его сына.

Премьер-министр Фумио Кисида в понедельник посетил Токийский центр вакцинации и сказал, что большинство городов, как ожидается, закончат вакцинацию японцев старше 65 лет к концу февраля. Следующими в очереди идут более молодые японцы, но многие из них не получили купоны, необходимые для подачи заявки на прививки, и вряд ли получат бустеры до марта или позже.

Кисида сказал, что решение закрыть границы Японии для большинства новых иностранных путешественников в конце ноября помогло замедлить последний всплеск инфекций. Правительство сопротивляется введению строгих ограничений для сдерживания пандемии, в основном полагаясь на просьбы к ресторанам сократить часы работы и призывая население носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Несмотря на то, что такая практика позволила сохранить относительно низкое число случаев заболевания в большинстве районов Японии и способствовала резкому снижению числа инфекций осенью, пандемия наносит продолжительный и устойчивый экономический ущерб. Пандемические ограничения в настоящее время действуют на большей части территории Японии, включая Токио и другие крупные города, такие как Осака и Киото, впервые с сентября.

Правительство столкнулось с резкой критикой из-за задержек с реагированием на пандемию, особенно из-за медленного начала первых двух прививок от COVID-19 в прошлом году на фоне нехватки импортных вакцин. Уровень прививок достиг почти 80% после того, как предшественник Кисиды, Ёсихидэ Суга, поставил перед собой цель делать 1 миллион инъекций ежедневно, чтобы завершить прививку большей части пожилого населения перед прошлогодней Олимпиадой в Токио.

Напомним, ранее мы писали о прогнозе британского эксперта о том, что коронавирус станет обычной простудой к апрелю 2022 года.