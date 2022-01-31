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31.01.2022  16:45   Илья Романов

Погода в Харькове: готовность коммунальщиков к снежной неделе

Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ на предприятии сейчас на работах задействовано более 500 человек.

Уборка снега
 
"Так же работает около 50 единиц снегоуборочной техники, которая есть на балансе нашего предприятия. Это и многофункциональные трактора. Они не только могут чистить, но и при смене навесного оборудования посыпают пешеходные зоны песком", - рассказал пресс-секретарь СКП "Харьковзеленстрой" Алексей Комяков.
 
На предприятии уточнили, что убирают свои территории потому что много харьковчан ежедневно передвигаются парками и скверами, когда идут на работу или домой.
 
 "Мы стараемся максимально быстро убирать снег. Ведь от нашей работы зависит, насколько комфортно будут передвигаться харьковчане по городу. Поэтому мы понимаем зону своей ответственности", - уточнил  пресс-секретарь СКП "Харьковзеленстрой" Алексей Комяков.
 
В это же время синоптики прогнозируют снежную погоду до конца недели. Днём местами возможен мокрый снег, который может переходить в дождь. Температура будет как со знаком минус, так и плюсовая.
 
Напомним, в Украине вследствие сильных порывов ветра обесточены 317 населенных пунктов в 6 областях.
 
Тэги:  жкх, погода, харьков
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