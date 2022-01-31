31.01.2022 16:45 Илья Романов

Погода в Харькове: готовность коммунальщиков к снежной неделе

Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ на предприятии сейчас на работах задействовано более 500 человек.

"Так же работает около 50 единиц снегоуборочной техники, которая есть на балансе нашего предприятия. Это и многофункциональные трактора. Они не только могут чистить, но и при смене навесного оборудования посыпают пешеходные зоны песком", - рассказал пресс-секретарь СКП "Харьковзеленстрой" Алексей Комяков.

На предприятии уточнили, что убирают свои территории потому что много харьковчан ежедневно передвигаются парками и скверами, когда идут на работу или домой.

"Мы стараемся максимально быстро убирать снег. Ведь от нашей работы зависит, насколько комфортно будут передвигаться харьковчане по городу. Поэтому мы понимаем зону своей ответственности", - уточнил пресс-секретарь СКП "Харьковзеленстрой" Алексей Комяков.

В это же время синоптики прогнозируют снежную погоду до конца недели. Днём местами возможен мокрый снег, который может переходить в дождь. Температура будет как со знаком минус, так и плюсовая.

Напомним, в Украине вследствие сильных порывов ветра обесточены 317 населенных пунктов в 6 областях.