04.02.2022 08:34 Евгений Клочко

Как приготовить ленивые хрустящие хачапури с сыром на сковороде: рецепты теста на кефире

Приготовить хрустящие хачапури вполне можно в домашних условиях. Такая закуска понравится всей семье. Так как в составе кефир и сыр, лакомство на долгое время утоляет голод.

Рецепт хрустящего хачапури с сыром и кефиром

Начинкой в таком лакомстве выступает творог, а также сыр.

Ингредиенты:

сливочное масло — порядка 50 граммов;

растительное масло — порядка 60 мл;

сода — в количестве 0,5 чайной ложки;

соль на свой вкус;

пучок свежего укропа;

чеснок — порядка 3 зубков;

твердый сыр — в количестве 200 граммов;

свежий творог — порядка 400 граммов;

3 куриных яйца;

кефир — порядка 300 мл;

2 стакана просеянной муки.

Приготовление:

в глубокую удобную посуду влить кисломолочный продукт, добавить яйцо, после чего хорошенько взбить венчиком;

добавить в смесь соль с содой, перемешать;

добавить в массу растительное масло, а также просеянную муку, после чего перемешать;

сформировать комок теста, он должен получиться мягким;

теперь следует приступить к приготовлению начинки. В удобной емкости соединить творог, предварительно измельченный укроп, чеснок, яйца и сыр. Перемешать и слепить из полученной массы шарики;

разделить ранее подготовленное тесто на порции, раскатать круглые лепешки, а на середину положить творожный комок;

залепить тесто, после чего раскатать его с начинкой, чтобы получилась плоская лепешка;

раскалить сковороду с маслом и обжарить лепешки с двух сторон до готовности.

После этого смазать каждую лепешку сливочным маслом и подать к столу в горячем виде.

Рецепт хачапури с сыром, кефиром и сулугуни

Такое лакомство получается с «тягучей» начинкой и понравится всем гостям.

Ингредиенты:

масло сливочное — порядка 30 граммов;

2 куриных яйца;

сулугуни — порядка 400 граммов;

2 стакана заранее просеянной муки;

1 стакан кефира.

Приготовление:

в удобную емкость влить кефир, после чего добавить яйцо с просеянной мукой и хорошенько все перемешать. Должна получиться плотная консистенция;

обернуть массу пищевой пленкой и отправить в холодильную камеру на полчаса;

натереть на терке среднего размера сыр, после чего смешать его с яйцом;

разделить тесто на равные части и сформировать шарики;

раскатать каждый в лепешку. Посередине выложить смесь с сыром, свернуть края и еще раз раскатать;

положить в кастрюлю сливочное масло, поставить на печь и раскалить. Обжарить каждую лепешку с двух сторон до готовности.

Такое лакомство лучше подавать в горячем виде со сметаной.

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