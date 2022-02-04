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04.02.2022  08:34   Евгений Клочко

Как приготовить ленивые хрустящие хачапури с сыром на сковороде: рецепты теста на кефире

Приготовить хрустящие хачапури вполне можно в домашних условиях. Такая закуска понравится всей семье. Так как в составе кефир и сыр, лакомство на долгое время утоляет голод.

Как приготовить хрустящие ленивые хачапури на кефире с сыром на сковороде

Рецепт хрустящего хачапури с сыром и кефиром

Начинкой в таком лакомстве выступает творог, а также сыр.
 

Ингредиенты:

  • сливочное масло — порядка 50 граммов;
  • растительное масло — порядка 60 мл;
  • сода — в количестве 0,5 чайной ложки;
  • соль на свой вкус;
  • пучок свежего укропа;
  • чеснок — порядка 3 зубков;
  • твердый сыр — в количестве 200 граммов;
  • свежий творог — порядка 400 граммов;
  • 3 куриных яйца;
  • кефир — порядка 300 мл;
  • 2 стакана просеянной муки.
Как приготовить хачапури

Приготовление:

  • в глубокую удобную посуду влить кисломолочный продукт, добавить яйцо, после чего хорошенько взбить венчиком;
  • добавить в смесь соль с содой, перемешать;
  • добавить в массу растительное масло, а также просеянную муку, после чего перемешать;
  • сформировать комок теста, он должен получиться мягким;
  • теперь следует приступить к приготовлению начинки. В удобной емкости соединить творог, предварительно измельченный укроп, чеснок, яйца и сыр. Перемешать и слепить из полученной массы шарики;
  • разделить ранее подготовленное тесто на порции, раскатать круглые лепешки, а на середину положить творожный комок;
  • залепить тесто, после чего раскатать его с начинкой, чтобы получилась плоская лепешка;
  • раскалить сковороду с маслом и обжарить лепешки с двух сторон до готовности.
После этого смазать каждую лепешку сливочным маслом и подать к столу в горячем виде.
 

Рецепт хачапури с сыром, кефиром и сулугуни

Как приготовить хачапури

Такое лакомство получается с «тягучей» начинкой и понравится всем гостям.
 

Ингредиенты:

  • масло сливочное — порядка 30 граммов;
  • 2 куриных яйца;
  • сулугуни — порядка 400 граммов;
  • 2 стакана заранее просеянной муки;
  • 1 стакан кефира.
 

Приготовление:

  • в удобную емкость влить кефир, после чего добавить яйцо с просеянной мукой и хорошенько все перемешать. Должна получиться плотная консистенция;
  • обернуть массу пищевой пленкой и отправить в холодильную камеру на полчаса;
  • натереть на терке среднего размера сыр, после чего смешать его с яйцом;
  • разделить тесто на равные части и сформировать шарики;
  • раскатать каждый в лепешку. Посередине выложить смесь с сыром, свернуть края и еще раз раскатать;
  • положить в кастрюлю сливочное масло, поставить на печь и раскалить. Обжарить каждую лепешку с двух сторон до готовности.
Такое лакомство лучше подавать в горячем виде со сметаной.
 
Напомним, приготовить чебуреки в домашних условиях можно так, чтобы они были вкусные и с пузырьками. Есть много интересных рецептов, которые достойны внимания. Чебуреки могут стать сытной закуской, они подходят для застолья.
 
Источник:   Rsute
 Тэги:  рецепты, хачапури, харьков
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