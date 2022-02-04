04.02.2022 08:34 Евгений Клочко
Как приготовить ленивые хрустящие хачапури с сыром на сковороде: рецепты теста на кефире
Приготовить хрустящие хачапури вполне можно в домашних условиях. Такая закуска понравится всей семье. Так как в составе кефир и сыр, лакомство на долгое время утоляет голод.
Рецепт хрустящего хачапури с сыром и кефиром
Начинкой в таком лакомстве выступает творог, а также сыр.
Ингредиенты:
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сливочное масло — порядка 50 граммов;
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растительное масло — порядка 60 мл;
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сода — в количестве 0,5 чайной ложки;
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соль на свой вкус;
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пучок свежего укропа;
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чеснок — порядка 3 зубков;
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твердый сыр — в количестве 200 граммов;
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свежий творог — порядка 400 граммов;
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3 куриных яйца;
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кефир — порядка 300 мл;
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2 стакана просеянной муки.
Приготовление:
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в глубокую удобную посуду влить кисломолочный продукт, добавить яйцо, после чего хорошенько взбить венчиком;
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добавить в смесь соль с содой, перемешать;
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добавить в массу растительное масло, а также просеянную муку, после чего перемешать;
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сформировать комок теста, он должен получиться мягким;
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теперь следует приступить к приготовлению начинки. В удобной емкости соединить творог, предварительно измельченный укроп, чеснок, яйца и сыр. Перемешать и слепить из полученной массы шарики;
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разделить ранее подготовленное тесто на порции, раскатать круглые лепешки, а на середину положить творожный комок;
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залепить тесто, после чего раскатать его с начинкой, чтобы получилась плоская лепешка;
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раскалить сковороду с маслом и обжарить лепешки с двух сторон до готовности.
После этого смазать каждую лепешку сливочным маслом и подать к столу в горячем виде.
Рецепт хачапури с сыром, кефиром и сулугуни
Такое лакомство получается с «тягучей» начинкой и понравится всем гостям.
Ингредиенты:
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масло сливочное — порядка 30 граммов;
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2 куриных яйца;
-
сулугуни — порядка 400 граммов;
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2 стакана заранее просеянной муки;
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1 стакан кефира.
Приготовление:
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в удобную емкость влить кефир, после чего добавить яйцо с просеянной мукой и хорошенько все перемешать. Должна получиться плотная консистенция;
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обернуть массу пищевой пленкой и отправить в холодильную камеру на полчаса;
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натереть на терке среднего размера сыр, после чего смешать его с яйцом;
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разделить тесто на равные части и сформировать шарики;
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раскатать каждый в лепешку. Посередине выложить смесь с сыром, свернуть края и еще раз раскатать;
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положить в кастрюлю сливочное масло, поставить на печь и раскалить. Обжарить каждую лепешку с двух сторон до готовности.
Такое лакомство лучше подавать в горячем виде со сметаной.
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