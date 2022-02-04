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04.02.2022  08:23   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 4 февраля. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • пр. Московский, 19/23 (п. №3) до 17:00 4 февраля,
  • ул. Лермонтовская, 26 до 20:00 4 февраля.

Московский район:

  • ул. Героев Труда, 48 (п. №9) до 17:00 4 февраля,
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк),
  • ул. Героев Труда, 68 (п. №3, стояк) до 18:00 4 февраля.

Новобаварский район:

  • шоссе Григоровское (Комсомольское), 51 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 4 февраля,
  • ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №3, стояк),
  • ул. Набойченко (ч/с) до 20:00 4 февраля.

Слободской район:

  • проезд Садовый, 4-а (п. №2, стояк) до 17:00 4 февраля.

Шевченковский район:

  • ул. Новгородская, 44 (п. №2, спаренный стояк),
  • ул. Отакара Яроша, 59, 61,
  • ул. 23 Августа, 81,
  • пер. 23 Августа, 3 до 20:00 4 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 2 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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