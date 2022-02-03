03.02.2022 08:35 Рита Парфенова

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 3 февраля. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 122-а (п. №1, стояк) до 17:00 3 февраля.

Киевский район:

ул. Барабашова, 46-а (п. №2, стояк) до 20:00 3 февраля.

Московский район:

ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк) до 18:00 3 февраля.

Новобаварский район:

ул. Коксовая (ч/с),

ул. Минеральная (ч/с),

ул. Райгородская (ч/с),

пер. 1-й Райгородский (1-17) (ч/с),

пер. 2-й Райгородский (1-11) (ч/с),

проезд 1-й Райгородский (1-11) (ч/с),

проезд 2-й Райгородский (1-7) (ч/с) до 20:00 3 февраля.

Шевченковский район:

ул. Тринклера, 20 до 17:00 3 февраля,

ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк),

пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 3 февраля,

пр. Победы, 64 (п. №8) до 20:00 4 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 2 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.