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03.02.2022  08:35   Рита Парфенова

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 3 февраля. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • пр. Александровский, 122-а (п. №1, стояк) до 17:00 3 февраля.

Киевский район:

  • ул. Барабашова, 46-а (п. №2, стояк) до 20:00 3 февраля.

Московский район:

  • ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк) до 18:00 3 февраля.

Новобаварский район:

  • ул. Коксовая (ч/с),
  • ул. Минеральная (ч/с),
  • ул. Райгородская (ч/с),
  • пер. 1-й Райгородский (1-17) (ч/с),
  • пер. 2-й Райгородский (1-11) (ч/с),
  • проезд 1-й Райгородский (1-11) (ч/с),
  • проезд 2-й Райгородский (1-7) (ч/с) до 20:00 3 февраля.

Шевченковский район:

  • ул. Тринклера, 20 до 17:00 3 февраля,
  • ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк),
  • пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 3 февраля,
  • пр. Победы, 64 (п. №8) до 20:00 4 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 2 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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