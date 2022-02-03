03.02.2022 08:13 Рита Парфенова

Вечернее ДТП возле «Дафи» в Харькове (видео)

При заезде с магистрали на парковку легковушка попала в ДТП.

Вечером 2 февраля на улице Героев Труда, 9 в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, передает РЕДПОСТ.



Легковой автомобиль сворачивал налево на парковку торгового центра и столкнулся в ехавшей прямо встречной машиной.



Момент столкновения очевидцы выложили в Сеть.



«Один летел, второй не пропустил. Теперь оба будут ездить на трамвае…», – прокомментировал ситуацию один из местных пабликов.



Официальная информация уточняется.

Напомним, вечером 30 января произошла авария на перекрестке переулка Костюринского и улицы Кооперативной. Столкнулись легковой автомобиль BMW и карета скорой помощи.