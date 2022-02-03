Вечернее ДТП возле «Дафи» в Харькове (видео)

При заезде с магистрали на парковку легковушка попала в ДТП.
Вечером 2 февраля на улице Героев Труда, 9 в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, передает РЕДПОСТ.
Легковой автомобиль сворачивал налево на парковку торгового центра и столкнулся в ехавшей прямо встречной машиной.
Момент столкновения очевидцы выложили в Сеть.
«Один летел, второй не пропустил. Теперь оба будут ездить на трамвае…», – прокомментировал ситуацию один из местных пабликов.
Официальная информация уточняется.
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Преодолеть лень сегодня труднее, чем обычно. Зато, если удалось раскачаться – тогда любая задача окажется по плечу.
Снег к утру закончится и больше осадков не предвидится. До самого вечера в Харькове будет держаться облачная погода.
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