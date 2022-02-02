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02.02.2022  08:34   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в пяти районах Харькова отключат холодную воду 2 февраля. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 2 февраля.

Слободской район:

  • ул. Фесенковская, 16 (п. №2, стояк) до 17:00 2 февраля.

Основянский район:

  • пер. Никитинский, 5 (стояк),
  • ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 17:00 2 февраля.

Холодногорский район:

  • ул. Кашубы, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 2 февраля.

Шевченковский район:

  • ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 2 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 1 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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