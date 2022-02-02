ДТП в Харькове: авария на перекрестке создала проблемы (видео)

К счастью, в столкновении автомобилей люди не пострадали.
Около часа дня 1 февраля на перекрестке улицы Гвардейцев Широнинцев и проспекта Юбилейного произошло дорожно-транспортное происшествие, передает РЕДПОСТ.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, в районе дома 15/46 по ул. Гвардейцев Широнинцев столкнулись легковые автомобили Ford и Volkswagen. ДТП произошло без травмированных. Создавшаяся на дороге ситуация вызвала неудобства для других участников дорожного движения – на перекрестке образовались тянучка и заторы.
По предварительной информации, водитель автомобиля Ford нарушил правило проезда перекрестков (п. 16.11 ПДД Украины) и врезался в автомобиль Volkswagen.
На нарушителя патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.
Напомним, вечером 30 января произошла авария на перекрестке переулка Костюринского и улицы Кооперативной. Столкнулись легковой автомобиль BMW и карета скорой помощи.
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