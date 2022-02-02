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02.02.2022  08:19   Рита Парфенова

ДТП в Харькове: авария на перекрестке создала проблемы (видео)

К счастью, в столкновении автомобилей люди не пострадали.

Около часа дня 1 февраля на перекрестке улицы Гвардейцев Широнинцев и проспекта Юбилейного произошло дорожно-транспортное происшествие, передает РЕДПОСТ.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, в районе дома 15/46 по ул. Гвардейцев Широнинцев столкнулись легковые автомобили Ford и Volkswagen. ДТП произошло без травмированных. Создавшаяся на дороге ситуация вызвала неудобства для других участников дорожного движения – на перекрестке образовались тянучка и заторы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford нарушил правило проезда перекрестков (п. 16.11 ПДД Украины) и врезался в автомобиль Volkswagen.

На нарушителя патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.

Напомним, вечером 30 января произошла авария на перекрестке переулка Костюринского и улицы Кооперативной. Столкнулись легковой автомобиль BMW и карета скорой помощи.

Тэги:  дтп, харьков
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