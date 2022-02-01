01.02.2022 08:36 Рита Парфенова

В шести районах Харькова отключат холодную воду 1 февраля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-а (п. №1, стояк) до 18:00 1 февраля,

ул. Метростроителей, 3 (п. №2),

ул. Астрономическая, 37, 39 до 20:00 1 февраля.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 33 (спаренный стояк) до 17:00 1 февраля.

Новобаварский район:

пер. Пермский (ч/с),

ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк),

ул. Власенко, 18 (стояк),

ул. Академика Богомольца, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 1 февраля.

Основянский район:

пер. Никитинский, 5 (стояк) до 17:00 1 февраля.

Холодногорский район:

ул. Сериковская (ч/с),

ул. Кокчетавская (промзона) (ч/с),

ул. Лозовская, 5,

ул. Осетинская (ч/с) до 20:00 1 февраля.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 1 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 31 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.