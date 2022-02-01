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01.02.2022  08:36   Рита Парфенова

В шести районах Харькова отключат холодную воду 1 февраля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Героев Труда, 12-а (п. №1, стояк) до 18:00 1 февраля,
  • ул. Метростроителей, 3 (п. №2),
  • ул. Астрономическая, 37, 39 до 20:00 1 февраля.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 33 (спаренный стояк) до 17:00 1 февраля.

Новобаварский район:

  • пер. Пермский (ч/с),
  • ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк),
  • ул. Власенко, 18 (стояк),
  • ул. Академика Богомольца, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 1 февраля.

Основянский район:

  • пер. Никитинский, 5 (стояк) до 17:00 1 февраля.

Холодногорский район:

  • ул. Сериковская (ч/с),
  • ул. Кокчетавская (промзона) (ч/с),
  • ул. Лозовская, 5,
  • ул. Осетинская (ч/с) до 20:00 1 февраля.

Шевченковский район:

  • ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 1 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 31 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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