01.02.2022 08:05 Рита Парфенова

В Харькове горел автомобиль в гараже

Уточняются обстоятельства, ставшие причиной пожара.

В последний день января произошел пожар в частном домовладении Киевского района Харькова, передает РЕДПОСТ.

В 11:00 спасателям сообщили, что на территории частного двора по улице Роменской, 17а горит гараж с автомобилем SKODA Octavia внутри. Пожар ликвидировали спасатели 27-ДПРЧ. К моменту их прибытия огонь распространился на площадь около 10 кв. метров.



В 11:18 спасатели локализовали пожар, в 13:05 полностью его ликвидировали. Пострадавших нет.



Причина, по которой возникло возгорание, устанавливается.

Напомним, утром 31 января на проспекте Героев Сталинграда произошло возгорание грузового автомобиля ГАЗ.