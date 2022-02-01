В Харькове горел автомобиль в гараже

Уточняются обстоятельства, ставшие причиной пожара.
В последний день января произошел пожар в частном домовладении Киевского района Харькова, передает РЕДПОСТ.
В 11:00 спасателям сообщили, что на территории частного двора по улице Роменской, 17а горит гараж с автомобилем SKODA Octavia внутри. Пожар ликвидировали спасатели 27-ДПРЧ. К моменту их прибытия огонь распространился на площадь около 10 кв. метров.
В 11:18 спасатели локализовали пожар, в 13:05 полностью его ликвидировали. Пострадавших нет.
Причина, по которой возникло возгорание, устанавливается.
Напомним, утром 31 января на проспекте Героев Сталинграда произошло возгорание грузового автомобиля ГАЗ.
Комментариев: 0
День прекрасно подходит для любви и романтики. Звезды обещают вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Встреча 2022-го Нового года по китайскому календарю традиционно совпадает с первым Новолунием в Водолее.
влажность:
давление:
ветер: