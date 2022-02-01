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01.02.2022  08:05   Рита Парфенова

В Харькове горел автомобиль в гараже

Уточняются обстоятельства, ставшие причиной пожара.

Пожар Харьков: горел автомобиль в гараже

В последний день января произошел пожар в частном домовладении Киевского района Харькова, передает РЕДПОСТ.

В 11:00 спасателям сообщили, что на территории частного двора по улице Роменской, 17а горит гараж с автомобилем SKODA Octavia внутри. Пожар ликвидировали спасатели 27-ДПРЧ. К моменту их прибытия огонь распространился на площадь около 10 кв. метров.

В 11:18 спасатели локализовали пожар, в 13:05 полностью его ликвидировали. Пострадавших нет.

Причина, по которой возникло возгорание, устанавливается.

Напомним, утром 31 января на проспекте Героев Сталинграда произошло возгорание грузового автомобиля ГАЗ.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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