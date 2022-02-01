01.02.2022 08:00

1 февраля наступает год Тигра: приметы, традиции и запреты дня

Встреча 2022-го Нового года по китайскому календарю традиционно совпадает с первым Новолунием в Водолее.

Год пройдет под покровительством Голубого Водяного Тигра, чувствительного и эмоционального знака — нам надо научиться справляться со своими чувствами, чтобы излишне не драматизировать различные ситуации.

Китайцы очень внимательно чтят традиции празднования, поэтому если вы решили отметить Китайский Новый год, вам следует придерживаться определенных правил и соблюдать каноны. Очень важно – создать атмосферу праздника в доме, ведь положительные эмоции привлекут в дом благополучие и счастье!

В одежде и оформлении должен присутствовать красный цвет и все его оттенки. На столе важно изобилие, мясные блюда и сладости. Обязательно должны быть мандарины и апельсины. Важно, чтобы количество цитрусовых на тарелке было парным. Наиболее подходящий вариант – по восемь фруктов на одной посудине. Подойдет для праздничного стола также выпечка.

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1 февраля отмечается Международный день десерта.



Десерты присутствуют практически во всех кухнях мира, имеют свою историю, появление некоторых даже обросло легендами, а других – связано с именами знаменитых исторических личностей.



Популярность вкусных блюд, именуемых десертами, дошла до того, что среди неофициальных праздников начали появляться дни, посвящённые тому или иному десерту – например, День торта, День Нутеллы, День эскимо, День морковного торта, День пирожных, День шоколада и т.д.



Наконец, появился и объединяющий все эти праздники Международный день десерта. Он также носит неофициальный характер и распространяется преимущественно благодаря поклонникам и сети Интернет. Правда, до сих пор среди любителей сладкого не сформировалось общее мнение относительно того, когда же отмечать сей праздник. Кто-то ратует за встречу его 12 ноября, кто-то – 1 февраля. Появление второй даты очевидно связано с невероятной популярностью десерта кейк-поп, созданного в США с участием блогера и кондитера Энджи Дадли и получившего в 2008 году широкое распространение и признание.

Приметы дня

Первое февраля наши предки называли Макарьев день. По нему определяли погоду на месяц и будет ли весна ранней.

В народной метеорологической традиции ясная солнечная погода предвещает раннюю весну.



«На Макария капель – в весну раннюю верь», – гласит народная примета. А вот если на Макария метель – то на всю масленицу.

Также в этот день...

В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.



1814 – в день публикации было продано 10 000 экземпляров «Корсара» лорда Байрона. И мир узнал о «платиновых» тиражах.

1857 – родился Владимир Бехтерев – один из наиболее выдающихся психиатров и невропатологов. В 1907 году Бехтереву было присвоено звание почетного профессора Харьковского университета.



1865 – президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении в Конституцию США 13-й поправки об отмене рабства. В этот день отмечается Национальный день свободы в США.



1891 – Курско-Харьковско-Азовская железная дорога принята в казну (выкуплена у акционеров и становится государственной). Первым начальником дороги после ее перехода в казну стал действительный статский советник инженер путей сообщения Н.В. Васильев.



1901 – родился Кларк Гейбл, американский актер.



1923 – в Петрограде в 10 часов утра в доме № 76 по набережной р. Фонтанки открылась первая в СССР сберегательная касса.



1929 – в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера первого киномюзикла – «Бродвейская мелодия».



1939 – родилась Екатерина Максимова, балерина.



1941 – родился Анатолий Фирсов, советский хоккеист, один из лучших нападающих в истории хоккея (ум. 2000).



1942 – родился Лев Лещенко, эстрадный певец.



1951 – родился Константин Никольский, советский и российский рок-музыкант.



1954 – состоялась премьера первой телевизионной «мыльной оперы» – «Secret Storm».



1954 – родился Юрий Лоза, певец и композитор.



1965 – родился Брэндон Ли, американский актер, мастер восточных единоборств (трагически погиб «на производстве»: на съемках фильма «Ворон» в 1993 году).



1967 – родилась Мэг Кэбот, американская писательница, автор детских и любовных романов, по одному из которых, «Дневник принцессы», студией Уолта Диснея поставлен одноименный фильм.



1973 – впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин.



1992 – подписана российско-американская декларация о завершении холодной войны.



1994 – вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского союза.



2003 – при заходе на посадку на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шаттл «Колумбия». Погибли все семь членов экипажа, в том числе первый израильский космонавт Илан Рамон.



2009 – интронизация (настолование) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



2010 – 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона «Аватар», снятом в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 млрд долларов. Фильм стал первым в истории пересек 2-миллиардную планку.



Именины отмечают: Антон, Арсений, Евфрасиния, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор.