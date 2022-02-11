В Чугуеве произошел пожар в мясном магазине (видео)

Пожар в мясном магазине произошел ночью, 11 февраля в г. Чугуев.
Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар произошел в здании, в котором находились несколько магазинов. В частности горел магазин мясокомбината "Мясной". Кроме него, пламенем также был охвачена аптека и крыша всего сооружения.
Пожарным удалось не допустить перекидывания огня на рядом стоящий двухэтажный жилой дом, который находился в 2 метрах от эпицентра пожара.
Причина возникновения пожара и сумма ущерба выясняются.
Напомним, 27 декабря произошел пожар в магазине одежды из Европы, расположенном на проспекте Гагарина
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