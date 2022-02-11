11.02.2022 09:12 Евгений Клочко

В Чугуеве произошел пожар в мясном магазине (видео)

Пожар в мясном магазине произошел ночью, 11 февраля в г. Чугуев.

Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар произошел в здании, в котором находились несколько магазинов. В частности горел магазин мясокомбината "Мясной". Кроме него, пламенем также был охвачена аптека и крыша всего сооружения.

Пожарным удалось не допустить перекидывания огня на рядом стоящий двухэтажный жилой дом, который находился в 2 метрах от эпицентра пожара.

Причина возникновения пожара и сумма ущерба выясняются.

Напомним, 27 декабря произошел пожар в магазине одежды из Европы, расположенном на проспекте Гагарина