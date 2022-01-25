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25.01.2022  19:37   Дмитрий Колоней

Украинцы не могут выбраться из заваленной снегом Турции

Снегопад парализовал работу аэропорта в Стамбуле.

Украинцы не могут выбраться из заваленной снегом Турции
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Сегодня, развитие транспортногог коллапса в Турции повлияло на положение находящихся в ней украинцев. После того, как страну накрыл сильный снегопад, были отменены рейсы из аэропорта Стамбула. В результате там застряли украинцы.
 
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
 
Внешнеполитическое ведомство заявило, что сейчас оказывает необходимую украинцам помощь. В аэропорту Стамбула находятся дипломаты для оказания консульской помощи украинцам, которые не могут вылететь в Киев из-за погодных условий.
 
Синоптики объясняют, что интенсивные снегопады были вызваны так называемой неустойчивой линией – холодный воздух с севера, насыщаясь влагой над поверхностью Черного моря, поступил на уже охлажденное побережье Турции, где еще дополнительно влияет гористый рельеф северной части этой страны.
 
"Такие условия благоприятны для развития мощных конвективных облаков, которые и дают сильные осадки вроде снежных зарядов", – рассказали в Укргидрометцентре.
 
В Стамбуле (и одновременно крупнейшем аэропорту Турции) были отменены или задержаны десятки авиарейсов. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Игорь Терехов сообщил о «горячей линии» на случай снегопадов.
 
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  снегопады, отмена рейсов, харьков, турция
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