25.01.2022 18:58 Дмитрий Колоней

Каждую неделю на дорогах Харьковщины гибнет три человека: как уберечься советует полиция

Стражи порядка выяснили, когда чаще всего происходят смертельные аварии на Харьковщине.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, в 2021 году на Харьковщине в результате аварий погибли 148 человек (2020 год – 105 человек) и получили телесные повреждения разной степени тяжести 795 человек (2020 год – 930 человек).

Больше всего ДТП с погибшими и/или травмированными в течение 2021 года происходило по пятницам и субботам. В основном в период с 8 по 19 часов, а аварии с погибшими и/или травмированными происходили в период с 8 по 22 часа суток (пик количества таких ДТП происходил в период с 16 по 20 часов).

Произошло 232 ДТП с участием детей (2020 год – 230 ДТП). В авариях погибло 11 детей, (в 2020 - 4 ребенка). Из них 7 детей были пешеходми, а 4 - пассажирами транспорта.

В 2021 году в результате ДТП травмировалось 197 детей (2020 год – 190 детей): 89 детей были пассажирами, 82 ребенка - пешеходами, 21 - водителем транспортных средств, а 5 детей - велосипедистами.

Среди причин ДТП лидируют:

нарушение правил маневрирования (34,4 %)

превышение безопасной скорости (30,7 %).

Основная причина аварий с погибшими и/или травмированными - превышение безопасной и установленной скорости движения (63,5 % от общего количества всех ДТП).

Полиция Харьковщины обращается к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать Правила дорожного движения:

обязательно использовать ремни безопасности как водителям транспортных средств, так и пассажирам;

не превышать установленные ограничения скорости дорожного движения;

не использовать во время управления транспортными средствами других предметов (в том числе мобильных устройств), держа их в руках;

пешеходам следует переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах и обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток и в условиях недостаточной видимости;

в пределах населенных пунктов пешеходам следует двигаться по тротуарам, а в случае их отсутствия - по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств;

вне населенных пунктов пешеходам следует двигаться только по левой обочине дороги, навстречу транспортным средствам.

Напомним, ранее мы писали о том, что виновника ДТП на проспекте Науки, сбившего подростков, выпустили из СИЗО.