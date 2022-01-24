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24.01.2022  19:58   Дмитрий Колоней

Тысячи людей застряли в сугробах: снегопады парализовали движение в Турции (видео)

Жителей страны спасают из снежного плена, отменены авиарейсы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции, в стране - траспортный коллапс, связанный с обильными снегопадами. На помощь людям отправлены 72 081 спасателей, 33 450 транспортных средств, машин и оборудования - расчищаются дороги, из "снежного плена" спасаются тысячи граждан. 
 
Из-за неблагоприятных погодных условий в Дюздже, Боле, Сакарии, Аксарае, Шанлиурфе, Эрзинджане и Сивасе в общежитии размещено 6 750 граждан. По всей стране спасены 4 603 человека. Людям раздали 1 340 горячих блюд, 32 095 напитков, 15 480 продуктовых пакетов и 20 680 бесплатных угощений.
 
 
В течение дня расчищено и возобновлено движение по трассе Стамбул-Анкара, а также другие важные автотрассы, соединяющие крупные города. Полностью или частично закрытыми для движения автотранспорта остаются автотрассы Бурса-Караджабей, Гереде-Дюздже, Кайсери-Малатия, Кахраманмараш-Гексун, Акшехир-Испарта, Шаркишла-Пинарбаши, Сивас-Эрзинджан, Кагизман-Агры, Дияр-Дибак-Диярбакыр и другие. Имеют место ДТП с погибшими.
 
 
Снегопады повлияли и на авиаперевозки - турецкие авиалинии отменили в течение дня 52 рейса.
 
С некоторыми рейсами, которые прибыли на заснеженные аэродромы, сложилась критическая ситуация. Из-за невозможности посадки им пришлось находиться в воздухе пока наземные команды аэропортовых служб расчищали взлетно-посадочные полосы от снега.
 
 
Два самолета, один из которых был грузовым, в которых заканчивалось горючее, были перенаправлены в другие аэропорты. Метеорологи прогнозируют, что снегопад будет в Стамбуле в ближайшие три дня.
 
Напомним, ранее мы писали о задержке из-за урагана самолетов из Харькова на Стамбул и обратно.
 

 

Источник:   Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции
 Тэги:  катаклизм, снегопады, харьков, перелеты, дтп, смерть, рейсы, отмена, турция, застряли в снегах
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