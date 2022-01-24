В Харькове продолжается борьба с сосульками (фото)

Коммунальщики Харькова спасают от смертельной угрозы жителей города.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на страицу в соцсети Киевской райадминистрации, в Харькове продолжается борьба с сосульками. Специалисты профильного коммунального предприятия ведут постоянную работу по очистке крыш жилых домов от сосулек и большого скопления снега.
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Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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