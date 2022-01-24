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24.01.2022  20:31   Дмитрий Колоней

В Харькове продолжается борьба с сосульками (фото)

Коммунальщики Харькова спасают от смертельной угрозы жителей города.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на страицу в соцсети Киевской райадминистрации, в Харькове продолжается борьба с сосульками. Специалисты профильного коммунального предприятия ведут постоянную работу по очистке крыш жилых домов от сосулек и большого скопления снега.

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В Харькове продолжается борьба с сосульками

 

В Харькове продолжается борьба с сосульками

В Харькове продолжается борьба с сосульками

 

Тэги:  коммунальщики, сосульки, харьков
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