24.01.2022 20:50 Евгений Клочко

Поздравить Татьян с Днём ангела можно открытками и стихами

Ежегодно 25 января православные отмечают особый праздник – Татьянин день. Чтобы порадовать близких и дорогих сердцу людей, можно отправить красивое СМС-поздравление, которое подымет настроение и улучшит самочувствие. Можно это сделать в виде стихов, прозы, песни, при помощи электронной почты или благодаря мобильному телефону.

Красочные поздравления с Днем Татьяны 2022

Один из самых необычных праздников отмечают 25 января. Татьянин день, День студента имеет свои традиции, обряды. Чтобы порадовать подруг с именем Татьяна, можно отправить поздравительное СМС-сообщение. Придумать красивое видеообращение или написать шуточный стих.

Сегодня праздник у тебя,

Любимая, милая Татьяна.

Позволь поздравить от души

И пожелать удачи,

Пусть исполняются мечты

Ведь лучше всех на свете – Ты.

***

Сегодня День студента,

Сегодня праздник очень светлый,

Мы пожелаем много света,

Удачи, счастья и добра.

Чтобы жизнь была только с хорошими оценками

И очень весела.

***

Татьяна милая моя, позволь поздравить нам тебя.

Мы пожелаем нежности и ласки,

И жизнь такой, словно в сказке.

Пускай уходят все тревоги,

Пускай удача постучится в дверь,

Желаем много счастья и добра,

Чтобы только светлой она была.

***

Сегодня праздник у Татьян.

Позвольте поздравить,

Пожелать удачи и много счастья на пути.

***

У Татьяны именины,

И хочу я пожелать,

Чтоб квартиры и машины

Ей, как туфли, покупать.

Чтобы денег было море,

Чтоб как в масле сыр жила,

Никогда не знала горя

И счастливою была.

А еще я пожелаю

Ей любимой быть, друзья.

Я Татьяну поздравляю с 25-м января!

***

Поздравляю с Днем Татьяны!

И желаю, чтоб всегда

Быть тебе родной, желанной,

Не грустить чтоб никогда!

Пусть тебя оберегает

Ангел, милая Татьяна,

Все невзгоды отгоняя,

Он звездой твоею станет!

***

Татьяна, будь всегда счастливой!

Будь ласковой, неотразимой!

Пусть все любуются тобой,

Твоей чудесной красотой!

Зовешься Таней ты не просто —

Твоя душа — огромный остров!

Пусть в ней всегда цветут цветы!

Любви, здоровья, красоты!

История праздника, необычные приметы 25 января 2022

Поздравить можно студентов и Татьян с праздником не только красивыми стихотворениями, но и благодаря анимированным картинкам. Они могут быть смешными, интересными, двойными. Каждый год 25 января в церкви почитают мученицу – Татьяну.

Студенты отмечают свой праздник, обязательно стоит попросить удачи в учебе и благополучия. Впервые в 1755 году открылся первый институт в Москве. Его проект был разработан Ломоносовым.

На Пасху открыли в 1797 году церковь имени Татианы. Николай I решил подписать указ о том, что праздновать стоит не открытие университета, а акт о его учреждении.

Татьянин день, День студентов – один из самых светлых праздников, благодаря которому студенты могут отдохнуть от учебы и удачно встретить его в компании с друзьями и со своими однокурсниками, одноклассниками.

На Татьянин день принято в полночь выходить на балкон и кричать такие слова «Шара, приди, шара, приди».

Если будет ответ «Я в пути», значит год студенты закончат удачно и очень счастливо.

В Татьянин день принято узнавать свою судьбу. Для этого стоит взять свечку и загадать желание.

Если она будет гореть вертикально, значит – сбудется, если горизонтально – стоит ожидать разочарования.

Если экзамены начались после Татьяниного дня, значит придёт удача и счастье.

Люди, которые родились 25 января, имеют нежный и утончённый характер, они уверенные в себе личности.