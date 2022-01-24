24.01.2022 19:04 Евгений Клочко

Татьянин день: какие известны приметы и поверья на 25 января 2022 года

Такой интересный народно-христианский праздник, как Татьянин день, принято отмечать 25 января 2022 года. Есть вещи, которые делать не стоит. Кроме того, нужно обратить внимание на приметы. Они могут рассказать, что ждать в будущем.

Приметы на 25 января 2022 года

В этот важный праздник наши предки следили за тем, как изменяется погода.

Так, стоит отметить:

если в этот день идет снег, тогда лето будет отличаться дождливостью;

хороший урожай предвещает мороз в ясный день;

слишком сухой летний период будет в том случае, если на праздник будет метель;

если дневное светило выглядывает сквозь тучи, тогда скоро прилетят птицы из дальних краев;

если куры прячутся — значит, февраль обещает быть холодным, а весна при этом будет ранней;

воющие собаки предупреждают о снеге и похолодании;

если вечером наблюдается морозная погода, тогда будет снег или дождь в ближайшее время;

небо отличается темными облаками, но при этом снега нет — значит, на следующий день ожидается большой снегопад;

погода сменится, если небо с северной стороны затянуло тучами.

Кроме того, предки верили, что сон в эту ночь является вещим. Поэтому стоит обратить на него особое внимание. Если сон был добрым, то произойдет нечто хорошее. Причем сбудется сновидение в скором времени.

Девочка, рожденная в этот день, станет хорошей хозяйкой. В доме у нее всегда будут чистота и порядок. Кроме того, она будет любить науки. Мальчик, рожденный в день праздника, будет добрым, отзывчивым, но при этом активным и инициативным.

Что нельзя делать 25 января 2022 года

Для того чтобы год прошел успешно, следует прислушиваться к некоторым рекомендациям.

Если кто-то попросил помочь, то не стоит отказывать. Тогда удача будет улыбаться весь год. Особое внимание на эту рекомендацию стоит обратить представительницам прекрасного пола, а также студентам университетов. Это касается тех случаев, когда нужно кому-то рассказать что-то, поделиться навыками и умениями.

Ссориться, скандалить, ругаться с окружающими людьми — не самая удачная затея в день праздника. Если это произошло, тогда восстановить отношения будет трудной задачей.

Встречать праздник в грязном помещении запрещается. Поэтому следует хорошо убрать в доме накануне праздника. Причем нужно это сделать в первой половине дня.

Маме и папе нельзя ругать своих детей школьного и дошкольного возраста или же студентов. Ссора может на долгое время запомниться и отложиться в негативном ключе. Отношения с детьми восстановить будет нелегко потом.

Хвалиться успехами или же жаловаться на неудачи студентам и учащимся, нельзя. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Студентам, которые учатся в институтах и университетах, нельзя что-то выносить из своей комнаты или же выбрасывать в мусорное ведро. Считается, что так можно избавиться от собственной удачи в учебе или же забыть о том, что выучил.

Кроме того, запрещается тихо сидеть и пытаться быть незаметным. По народным поверьям, Татьяна не уважает таких учащихся, а потому не будет помогать.

Что можно делать в праздник 25 января 2022 года

Так как Татьянин день является днем студента, есть особые рекомендации.

Перед тем, как садиться за праздничный стол, учащимся следует сходить в церковь и помолиться святой Татьяне. Это нужно для того, чтобы хорошо учиться.

Обязательно нужно веселиться в день праздника, тогда учеба будет даваться с легкостью.

Также необходимо поздравить всех знакомых с именем Таня.

Кроме того, рекомендуется покормить птиц, а также бродячих животных. Считается, что это к богатству.

Представительницам прекрасного пола, которые хотят найти свою вторую половинку и удачно выйти замуж, следует заниматься уборкой в доме и прочими делами (рукодельничать, стирать, готовить).