В Харькове пропала женщина, нуждающаяся в медпомощи (фото)

В Харькове разыскивают 39-летняя Дарья Волокитина.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Посковый отряд "Милена", в 25 января 2022 года в 12:30 из своего дома по проспекту Победы (возле круга 20-го трамвая на Алексеевке) вышла 39-летняя Дарья Волокитина - невысокая, худощавая, кареглазая, темноволосая женщина в куртке цвета хаки, спортивных штанах в начесом наружу, горчичном шарфе и серых демезсезонных туфлях. Особая примета - ямка на подбородке. Нуждается в медицинской помощи.
Читайте также: Под Харьковом найден мертвым пропавший два месяца назад мужчина (фото)
Комментариев: 0
Огромная вера в себя. Все это позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
25 января в народе празднуют Татьянин день.
влажность:
давление:
ветер: