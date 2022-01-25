25.01.2022 20:20 Дмитрий Колоней

В Харькове пропала женщина, нуждающаяся в медпомощи (фото)

В Харькове разыскивают 39-летняя Дарья Волокитина.



В Харькове пропала женщина, нуждающаяся в медпомощи (фото)



Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Посковый отряд "Милена", в 25 января 2022 года в 12:30 из своего дома по проспекту Победы (возле круга 20-го трамвая на Алексеевке) вышла 39-летняя Дарья Волокитина - невысокая, худощавая, кареглазая, темноволосая женщина в куртке цвета хаки, спортивных штанах в начесом наружу, горчичном шарфе и серых демезсезонных туфлях. Особая примета - ямка на подбородке. Нуждается в медицинской помощи.

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