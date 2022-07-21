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21.07.2022  18:00   Дмитрий Колоней

Відновлення Харківщини було обговорено з послом Туреччини

Проблема відновлення Харківщини була розглянута на зустрічі заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка з послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, с посиланням на сайт ХОДА, заступник керівника Офісу Президента Кирил Тимошенко та посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гульдере обговорили план швидкого відновлення Харківщини.
 
«Важливо, що планування відбудови необхідно розпочинати вже зараз, аби після завершення війни українські громадяни мали можливість якнайшвидше повернутися додому», – зазначив Кирило Тимошенко. Для кожної області було розроблено fast recovery plan, який описує нагальні потреби та специфіку територій – Тимошенко
 
За його інформацією, станом на сьогодні на Харківщині всього є 6 238 об’єктів, що потребують відновлення:
 
  • 2 589 житлових будинків (1 542 будинки повністю зруйновані та 1 047 – частково);
  • понад 3 000 приватних осель;
  • 120 шкіл (з яких 15 зруйновані повністю і 105 – частково);
  • 109 садочків (серед яких знищено 8 та частково зруйновано 101);
  • 45 медичних установ;
  • 294 об’єкти мереж.
 
«Разом з тим Харківщина постійно перебуває під обстрілами і потреби області постійно змінюються. Для того, аби їх бачити створено онлайн-платформу, куди вноситься інформація про всі об’єкти, що потребують відновлення чи реконструкції. Дані на платформі оновлюються щодня», – сказав Кирило Тимошенко.
 
Також під час зустрічі проговорили проєкт з забезпечення Харківщини модульними будиночками.
 
«У Харкові проживало та навчалося чимало турецьких громадян, тож Туреччина готова підтримати Україну у відбудові цього регіону. Турецькі компанії мають чималий досвід роботи в Україні і готові долучитися не лише до локальних проєктів на Харківщині, а й до реалізації загальнодержавного плану відбудови, який був представлений на Міжнародній конференції в Лугано. Україна має добрих друзів у світі, які готові допомагати нам тут і зараз. Це цінна співпраця для нашого спільного майбутнього», – сказав заступник керівника Офісу Президента.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  турция, восстановление, харьков
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