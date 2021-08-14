14.08.2021 20:35

ДТП: Харьковчанин разбился на берегах Днепра

Авария с участием харьковчанина произошла в Днепре.



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Как сообщает портал РЕДПОСТ, ссылаясь на собственные источники, в Днепре произошла авария.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал житель Харьковской области.

Подробностей о причинах аварии и насколько сильно пострадал харьковчанин, пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в аварии под Днепром, в которой пострадали 5 человек, в том числе - двое детей. Автомобиль Toyota вылетел в кювет. Травмированные были наравлены в Новомосковскую центральную районную больницу,