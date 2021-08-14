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14.08.2021  20:35   

ДТП: Харьковчанин разбился на берегах Днепра

Авария с участием харьковчанина произошла в Днепре.


//facebook.com

Как сообщает портал РЕДПОСТ, ссылаясь на собственные источники, в Днепре произошла авария. 

В дорожно-транспортном происшествии пострадал житель Харьковской области.

Подробностей о причинах аварии и насколько сильно пострадал харьковчанин, пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в аварии под Днепром, в которой пострадали 5 человек, в том числе - двое детей. Автомобиль Toyota вылетел в кювет. Травмированные были наравлены в Новомосковскую центральную районную больницу, 

Тэги:  дтп, авария, харков, днепр
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