09.11.2021 20:29 Дмитрий Колоней

Расширена программа «Доступное лекарство»: добавлено почти 60 медикаментов

В рамках программы «Доступное лекарство» с 1 октября этого года люди с эпилепсией, расстройствами психики и поведения могут получать лекарственные средства безвозмездно или с незначительной доплатой.



ХОГА

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, в общей сложности добавлено 57 препаратов для лечения эпилепсии, расстройств психики и поведения (в частности, посттравматическим стрессовым расстройством, шизофренией, аффективными расстройствами, депрессией и невротическими расстройствами). Из них 18 – полностью бесплатные, остальные – с доплатой. Стоимость препаратов аптеке возместит Национальная служба здоровья Украины.

В Харьковской области – 641 место отпуска лекарств, где пациенты могут получить препараты для лечения эпилепсии, расстройств психики и поведения.

Чтобы получить препараты по программе «Доступное лекарство», необходим электронный рецепт. Электронный рецепт для пациентов с эпилепсией, невротическими расстройствами может выписать невролог или психиатр – в том числе и детские врачи по этим специальностям.

Электронный рецепт для пациентов с психическими расстройствами выписывает исключительно психиатр, в том числе – и детский.

Семейные врачи электронные рецепты по направлениям «Расстройства психики и поведения» и «Болезни нервной системы» не выписывают.

Поэтому, чтобы пользоваться программой «Доступное лекарство» пациентам с эпилепсией, расстройствами психики и поведения нужно посетить своего лечащего врача – невролога или психиатра. Это необходимо, чтобы врач создал индивидуальный план лечения и внес его в электронную систему здравоохранения.

Если лечащего врача нет – нужно его выбрать в любом медицинском учреждении, у которого есть договор с НСЗУ по направлению амбулаторной помощи и соответствующего специалиста. Чтобы попасть на первичную консультацию к неврологу для установления диагноза и составления индивидуального плана лечения бесплатно, требуется электронное направление. Его может выписать домашний врач.

Для обращения к психиатру электронное направление не требуется. В индивидуальном плане невролог или психиатр фиксирует установленный диагноз и назначение соответствующего лекарства. В дальнейшем на основе индивидуального плана лечения формируется электронный рецепт. С электронным рецептом пациент выбирает любую аптеку, в любом регионе страны, у которой есть договор с НСЗУ по такому направлению реимбурсации.