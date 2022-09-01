01.09.2022 21:57 Дмитро Колонєй
Як змінилися ціни на овочі: обновлені цінники супермаркетів
Тенденції у вартості популярних продуктів.
Як змінилися ціни на овочі: обновлені цінники супермаркетів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Хвилю, великі супермаркети України оновили ціни на картоплю, капусту, огірки та помідори наприкінці серпня. Станом на 31 серпня:
Картопля
-
Середня вартість молодої картоплі знизилася з 24,31 грн/кг до 12,30 грн/кг.
Капуста
-
Кілограм молодої капусти подешевшав із 38,31 грн до 26,85 грн.
-
Білокачанна знизилася в ціні з 34,17 грн/кг до 22,60 грн/кг.
Огірки
-
Знизився цінник і на огірки – з 36,09 грн./кг до 32,99 грн./кг.
-
Гладкі подешевшали з 46,99 грн/кг до 38,95 грн/кг,
-
Естафета – 61,57 грн./кг до 34,90 грн./кг.
Помідор
-
Вартість знизилася з 56,08 грн/кг до 39,93 грн/кг.
-
Рожеві подешевшали з 70,86 грн/кг до 34,93 грн/кг,
-
Слівки з 70,08 грн/кг до 45,92 грн/к
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0