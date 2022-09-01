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01.09.2022  21:57   Дмитро Колонєй

Як змінилися ціни на овочі: обновлені цінники супермаркетів

Тенденції у вартості популярних продуктів.


Як змінилися ціни на овочі: обновлені цінники супермаркетів
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Хвилю, великі супермаркети України оновили ціни на картоплю, капусту, огірки та помідори наприкінці серпня. Станом на 31 серпня:

Картопля

  • Середня вартість молодої картоплі знизилася з 24,31 грн/кг до 12,30 грн/кг.

Капуста

  • Кілограм молодої капусти подешевшав із 38,31 грн до 26,85 грн.
  • Білокачанна знизилася в ціні з 34,17 грн/кг до 22,60 грн/кг.

Огірки

  • Знизився цінник і на огірки – з 36,09 грн./кг до 32,99 грн./кг.
  • Гладкі подешевшали з 46,99 грн/кг до 38,95 грн/кг,
  • Естафета – 61,57 грн./кг до 34,90 грн./кг.

Помідор

  • Вартість знизилася з 56,08 грн/кг до 39,93 грн/кг.
  • Рожеві подешевшали з 70,86 грн/кг до 34,93 грн/кг,
  • Слівки з 70,08 грн/кг до 45,92 грн/к

 

Источник:   Хвиля
 Тэги:  цены, овощи, украина
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