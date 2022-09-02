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02.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 вересня

У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua. Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +16°...+18°C (відчувається як +18°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст. Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+24°C (відчувається як +26°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст. Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+17°C (відчувається як +24°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 29%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +10°...+15°C (відчувається як +12°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+20°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+14°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 25%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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