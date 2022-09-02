Прогноз погоди у Харкові на 2 вересня

У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +10°...+15°C (відчувається як +12°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+20°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+14°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 25%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Якщо хочете досягти успіху, намагайтеся поменше скромничати. Сьогодні краще трохи похвалитися, ніж замовчати про свої досягнення!
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.
2 вересня 1996 року, відповідно до Указу тодішнього Президента Леоніда Кучми, в Україні розпочалася грошова реформа.
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