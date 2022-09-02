02.09.2022 21:18 Дмитро Колонєй

Стабілізуються ціни на низку товарів: прогноз експерта

Про це розповіла аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.



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Як повідомляє РЕДПОСТ ,з посиланням на Апостроф, за словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Світлани Литвин, оскільки країна живе у форс-мажорних обставинах, ситуація на ринку може змінюватися стрімко. Проте за умови стабільності курсу гривні та відсутності сильних цінових стрибків на енергоресурси та пальне - ціни на продукти харчування можуть стабілізуватися.

Знизитися розцінки можуть на овочі тривалого зберігання:

картоплю,

буряк,

моркву,

цибулю.

Виробники цих культур або закладають свою продукцію у склади тривалого зберігання, щоб продати по вигіднішій ціні взимку чи навесні, або продають фактично з поля по більш низькій ціні, через відсутність складів зберігання.

Проте у разі зростання цін на енергоносії ситуація з вартістю продуктів може погіршитися. Так, повернення акцизу на пальне спровокує зростання цін на всі категорії товарів, через здорожчання логістики.