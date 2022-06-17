17.06.2022 12:19 Рита Парфенова

Кому во второй половине июня улыбнется Фортуна: прогноз астролога

Звезды выбрали везунчиков, которым улыбнется Фортуна и позволит добиться успеха. Остальным остается только молча завидовать.

Во второй половине июня 2022 года повезет 5 знакам зодиака, передает РЕДПОСТ со слыкой на rsute.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Если Тельцы научатся общаться с довольно влиятельными людьми, тогда это может сыграть им на руку. Ведь таким образом они добьются своих целей и станут успешными людьми. А вот самостоятельно в одиночку это будет сделать в разы тяжелее. Обычно Тельцы боятся просить помощи и поддержки у окружающих, в чем и состоит их большой минус. Важно понять, что полезные знакомства всегда нужны и помогают во многих вопросах. Поэтому, во второй половине июня следует перестать ссориться с окружающими, взяться за голову, не тратить время на всякого рода пустяки и перестать доказывать окружающим людям свое превосходство. А вот полезными делами заняться при этом нужно. А под конец месяца есть большие шансы выиграть в лотерею или же получить большую премию на работе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Последнее время проблем у Близнецов скопилось невероятно огромное множество. Однако судьба подготовила представителям этого знака зодиака весьма хороший подарок. Так, уже во второй половине июня их ждет успех в карьере и даже в личной жизни. Главный секрет – это настроить себя как можно скорее на позитив, прислушиваться к себе, что позволит открыть некоторые качества и таланты, которые в будущем еще пригодятся. Причем использовать их следует исключительно в благих целях.

Лев (23 июля – 22 августа)

Внезапно Львов посетить вдохновение во второй половине июня, что позволит добиться успеха во многих сферах жизни. Особенно удача начнет улыбаться тем, кто занимается творческой деятельностью. Вторая половина июня станет идеальным временем для того, чтобы поставить перед собой новые цели и следовать к ним. И не стоит бояться перемен, ведь они к лучшему. Деловые встречи и дела в этом периоде окажутся успешными.

Дева (23 августа – 22 сентября)

У Дев внезапно начнутся перемены к лучшему, которые добавят много силы и энергии. Ожидается некоторый толчок, который поможет быстрее двигаться к своим целям. Но не стоит забывать о том, что под лежачий камень вода не течет. Придется прилагать максимум усилий для достижения хорошего результата. Девам рекомендуется высыпаться и достаточно отдыхать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Вторая половина июня для Водолеев станет наиболее успешной. Даже если будут возникать порой мелкие трудности, не составит руда со всеми ими справиться. Если Водолеи ощутят прилив силы и энергии, то начнут действовать более активно. Рекомендуется найти занятие по душе, какое-то хобби и тогда получится добиться успеха.