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17.06.2022  11:30   Виталий Хиневич

В «Дії» можно зарегистрировать номер мобильного оператора lifecell

Оператор мобильной связи запустил регистрацию номеров через «Дію».

lifecell
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «УНН».
 
Сообщается, что абоненты мобильного оператора lifecell могут зарегистрировать свой номер телефона в «Дії». Регистрация номера телефона позволит защитить Sim-карту от мошенников, избежать кражи номера. 
 
Чтобы зарегистрировать номер lifecell через «Дію», нужно пройти несколько шагов:
 
  • кликнуть на соответствующий баннер в приложении Мой lifecell (Зарегистрируйте номер для анонимных абонентов или Завершите регистрацию для персонифицированных);
  • дать согласие на регистрацию;
  • ввести код проверки, поступающий на номер телефона;
  • через приложение «Дія» подтвердить запрос на копии цифровых документов и подтвердить передачу этих копий lifecell (черезДія.Підпис);
  • подтвердить правильность своих персональных данных, отображаемых на экране;
  • получить уведомление, что номер успешно зарегистрирован.

Напомним, Украина приняла участие в стартап-конференции.

Источник:   УНН
 Тэги:  lifecell, дія
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