03.10.2022 12:00 Віталій Хінєвіч

Lifecell відновив мобільний зв'язок в одному із міст Харківської області

Мобільний зв'язок продовжують відновлювати у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Lifecell».

Повідомляється, що мобільний зв'язок «Lifecell» розпочав роботу в місті Куп'янськ Харківської області. Також відновлено послуги в селі Кочубеївка Херсонської області та смт Приколотне.

«Телефонуйте близьким, щоб знову почути рідний голос у слухавці. Дякуємо нашим захисникам, завдяки яким українці прокидаються у звільнених від ворога містах і селах»,- повідомили у «Lifecell».