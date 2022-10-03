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03.10.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

Lifecell відновив мобільний зв'язок в одному із міст Харківської області

Мобільний зв'язок продовжують відновлювати у Харківській області.

Lifecell
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Lifecell».
 
Повідомляється, що мобільний зв'язок «Lifecell» розпочав роботу в місті Куп'янськ Харківської області. Також відновлено послуги в селі Кочубеївка Херсонської області та смт Приколотне.
 
«Телефонуйте близьким, щоб знову почути рідний голос у слухавці. Дякуємо нашим захисникам, завдяки яким українці прокидаються у звільнених від ворога містах і селах»,- повідомили у «Lifecell».
 
Нагадаємо, відновлено мобільний зв'язок у селищах Мартове та Одноробівка.
 
Источник:   Lifecell
 Тэги:  харьков, lifecell
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