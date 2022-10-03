03.10.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

Зрадницю-податківицю затримали у Харківській області

Жінка добровільно погодилася співпрацювати із окупантами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що співробітниця податкової служби міста Куп'янськ добровільно погодилася співпрацювати із ворогами. У березні жінка почала працювати у незаконно створеному органі окупаційної влади – «Налоговая служба Харьковской области» на території м. Куп’янськ.

Серед її обов’язків: прийняття податкової звітності, забезпечення видачі патентів, надання дозволів на ведення підприємницької діяльності із одночасним стягненням встановленої плати, що призвело до надходження у фінансові фонди окупаційної влади грошових надходжень.

Після деокупації Куп'янська жінка втекла до Чугуєва. 30 вересня її затримали правоохоронці.

Цього ж дня жінці повідомлено про підозру та слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харківській області підірвався грибник.