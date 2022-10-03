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03.10.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

Зрадницю-податківицю затримали у Харківській області

Жінка добровільно погодилася співпрацювати із окупантами.

зрадниця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що співробітниця податкової служби міста Куп'янськ добровільно погодилася співпрацювати із ворогами. У березні жінка почала працювати у незаконно створеному органі окупаційної влади – «Налоговая служба Харьковской области» на території м. Куп’янськ.
 
Серед її обов’язків: прийняття податкової звітності, забезпечення видачі патентів, надання дозволів на ведення підприємницької діяльності із одночасним стягненням встановленої плати, що призвело до надходження у фінансові фонди окупаційної влади грошових надходжень.
 
Після деокупації Куп'янська жінка втекла до Чугуєва. 30 вересня її затримали правоохоронці.
 
Цього ж дня жінці повідомлено про підозру та слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Нагадаємо, у Харківській області підірвався грибник.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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