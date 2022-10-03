03.10.2022 12:22 Рита Парфенова

Нові факти загибелі дітей на Харківщині через військову агресію

Станом на 3 жовтня внаслідок повномасштабної збройної агресії рф у Харківській області постраждало 249 дітей.

Такі дані надали в Офісі Генарального прокурора, передає РЕДПОСТ.

Стало відомо, що 23 березня внаслідок обстрілів ворогом Ізюмського району Харківської області загинули троє дітей віком від 13 до 14 років.



Загалом станом на ранок 3 жовтня 2022 року більше ніж 1200 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 416 дітей загинуло та понад 784 отримали поранення різного ступеню тяжкості.



Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, 25 вересня в Куп'янському районі 25 вересня окупанти розстріляли цивільну колону. За останніми даними, тоді загинуло 24 людини, в тому числі 13 дітей та вагітна жінка.







