Нові факти загибелі дітей на Харківщині через військову агресію

Станом на 3 жовтня внаслідок повномасштабної збройної агресії рф у Харківській області постраждало 249 дітей.
Такі дані надали в Офісі Генарального прокурора, передає РЕДПОСТ.
Стало відомо, що 23 березня внаслідок обстрілів ворогом Ізюмського району Харківської області загинули троє дітей віком від 13 до 14 років.
Загалом станом на ранок 3 жовтня 2022 року більше ніж 1200 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 416 дітей загинуло та понад 784 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Нагадаємо, 25 вересня в Куп'янському районі 25 вересня окупанти розстріляли цивільну колону. За останніми даними, тоді загинуло 24 людини, в тому числі 13 дітей та вагітна жінка.
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