01.10.2022 18:14 Дмитро Колонєй
Під час обстрілу на Харківщині загинула вагітна жінка та 13 дітей
На Харківщині окупанти учинили розправу з цивільними на дорозі.
Під час обстрілу на Харківщині загинула вагітна жінка та 13 дітей
Станом на зараз правоохоронцями встановлено, що під час обстрілу російськими військовими колони автомобілів з мирним мешканцями у Куп’янському районі загинуло 24 людини, серед них — вагітна жінка та 13 дітей.
Остаточна кількість жертв наразі встановлюється.
Декілька осіб змогли врятуватися. Зараз вони дають свідчення слідчим.
Слідчим інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0