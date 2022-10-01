01.10.2022 18:14 Дмитро Колонєй

Під час обстрілу на Харківщині загинула вагітна жінка та 13 дітей

На Харківщині окупанти учинили розправу з цивільними на дорозі.



Під час обстрілу на Харківщині загинула вагітна жінка та 13 дітей



Станом на зараз правоохоронцями встановлено, що під час обстрілу російськими військовими колони автомобілів з мирним мешканцями у Куп’янському районі загинуло 24 людини, серед них — вагітна жінка та 13 дітей.

Остаточна кількість жертв наразі встановлюється. Декілька осіб змогли врятуватися. Зараз вони дають свідчення слідчим. Слідчим інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Нагадаєио, що раніше ми писали про виявлений злочин загарбників - вони 25 вересня 2022 року обстріляли автоколону цивільних на дорозі