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01.10.2022  18:14   Дмитро Колонєй

Під час обстрілу на Харківщині загинула вагітна жінка та 13 дітей

На Харківщині окупанти учинили розправу з цивільними на дорозі.


Під час обстрілу на Харківщині загинула вагітна жінка та 13 дітей
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполійції, оновлена інформація щодо трагедии на дорозі під Харковом.
 
Станом на зараз правоохоронцями встановлено, що під час обстрілу російськими військовими колони автомобілів з мирним мешканцями у Куп’янському районі загинуло 24 людини, серед них — вагітна жінка та 13 дітей.
 
Остаточна кількість жертв наразі встановлюється. 
 
Декілька осіб змогли врятуватися. Зараз вони дають свідчення слідчим.
 
Слідчим інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 
 
Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
 
Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.
 
Нагадаєио, що раніше ми писали про виявлений злочин загарбників - вони 25 вересня 2022 року обстріляли автоколону цивільних на дорозі.  
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстрел, смерть, харьков, агрессия россии
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