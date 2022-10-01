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01.10.2022  18:52   Дмитро Колонєй

На Харківщину надійшла гуманітарна допомога з Румунії

Допомога Харківщині надана партнерами Sae-A, SsangYong та CORE.


На Харківщину надійшла гуманітарна допомога з Румунії
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на сайт ХОГА допомгу відправили в Куп’янську та Шевченківську громади майже 6 тисяч ковдр, понад 1000 продуктових наборів та супутниковий інтернет Starlink.
 
«Загалом 11 326 ковдр вже доставлено до Харкова двома вантажівками з Румунії. Дякуючи співпраці з Мінреінтеграцією, спільно з місцевими партнерами CORE ми розповсюдимо ці ковдри на деокупованих територіях Харківської області, де необхідність у гуманітарній допомозі найвища. Розпочинаємо з Куп’янського та Ізюмського районів», – зазначила заступниця ХОВА Віта Ковальська.
 
Зокрема, найближчим часом надійде 38 000 предметів теплого одягу та ще 3060 ковдр, які будуть розподілені по Східним та Центральним областях України. Ця допомога надана в межах спільної ініціативи з підготовки до зимового періоду, щоб підтримати людей, які найбільше постраждали від війни та досі потерпають від обстрілів. 
 
«Ми вдячні Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та нашим партнерам CORE, Sae-A та SsangYong за цю вкрай необхідну та вчасну гуманітарну допомогу», – наголосила Віта Ковальська.
 
Тэги:  гуманитарная помощь, агрессия россии, харьков
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