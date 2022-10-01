01.10.2022 19:23 Дмитро Колонєй

Сімейний лікар для ВПО: як його знайти

Що потрібно для отримання первинної консультацію в сімейного лікаря біженцям.



Сімейний лікар для ВПО: як його знайти



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на сайт ХОДА, якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, вам НЕ потрібно переукладати декларацію, достатньо звернутися по допомогу напряму в найближчий медичний заклад.

Щоб отримати первинну консультацію в сімейного лікаря для ВПО, потрібно звернутися до закладу охорони здоровʼя. Знайти адресу найближчої лікарні допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. За можливості предʼявіть документи, що підтверджують вашу особу: паспорт або довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Ви завжди можете знайти потрібного лікаря та отримати консультацію онлайн:

У лікаря, який надає первинну медичну допомогу, можна отримати:

динамічне спостереження за станом здоров'я,

діагностику та лікування захворювань,

базові тести та аналізи,

направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження,

паліативну допомогу,

рецепти за програмою «Доступні ліки»‎ та інсулін (якщо це повторний рецепт),

щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Якщо є потреба спеціалізованої медичної допомоги (онкологічної, кардіологічної, терапевтичної, психологічної, педіатричної тощо), варто звернутися за направленням до закладу охорони здоровʼя. При цьому не обовʼязково перепідписувати декларацію.

Знайти найближчу аптеку, аби отримати ліки за програмою “Доступні ліки”, в місті, де ви знаходитеся, можна за допомогою чат-боту “Спитай Гриця”

Якщо ваші права було порушено, ви або ваші близькі можуть поскаржитися на неправомірні дії лікаря як на місцевому рівні, так і в Національну службу здоров’я України (НСЗУ):

написати скаргу на імʼя головного лікаря (медичного директора) медичного закладу про неправомірні дії лікаря;

написати скаргу до Департаменту охорони здоров’я в місті або регіоні, де ви знаходитеся;

подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ;

звернутися у контакт-центр НСЗУ за безоплатним номером 16-77;

зателефонувати зі скаргою на урядову лінію Кабінету міністрів України — 15-45.