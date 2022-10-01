Відбиті атаки ворога на населені пункти Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 1 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
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Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.
У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Після дощу під ранок розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.
У перший день жовтня відзначається одразу кілька міжнародних свят.
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