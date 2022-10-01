Відбиті атаки ворога на населені пункти Харківщини (відео)

01.10.2022 20:23 Дмитро Колонєй

Оперативна інформація станом на вечір 1 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник завдав 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив більше 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, для завдання ударів по об’єктах інфраструктури ворог задіяв БпЛА.

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Огірцеве, Охрімівка та Бударки Харківської області;

За добу Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.

Ракетні війська і артилерія уразили 4 командних пункти, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили 2 склади з боєприпасами.