01.10.2022 21:26 Дмитро Колонєй

Нова виплата українкам у Польщі: кому саме

Українські біженки можуть отримати 4000 доларів допомоги.



Нова виплата українкам у Польщі: кому саме



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Social.com україхнки у Польщі можуть отримати 4000 доларів США на відкриття власної справи, а також річну підтримку під час її ведення. Це передбачено програмою Reubuilding Ukrainian Business – Entrepreneurial Women.

Хто саме може отримати кошти?

Допомогу планують надати 80 жінкам, які:

є громадянками України;

перебувають на території Польщі від дня подання заявки на отримання допомоги до завершення періоду підтримки;

мають номер PESEL;

мають всі публічні права;

мають повну дієздатність;

планують розпочати господарську діяльність на території Польщі до кінця 2022 року.

Яку саме допомогу надаватимуть в рамках проєкту?

можливість відвідати загальний тренінг, присвячений господарській діяльності;

одноразовий ваучер на суму, еквівалентну 4000 доларів США, на придбання активів на ведення власної справи;

до 41 години індивідуальних консультацій;

допомогу у веденні бухгалтерського обліку;

просування.

Як можна взяти участь у програмі?

Потрібно заповнити заявку й надіслати її організаторам проєкту. Зразок заявки, електронну адресу для надсилання та усі деталі програми можна знайти за посиланням.

Який термін подачі заявок?

Заявку можна подати до 17 жовтня включно. У разі недостатньої кількості заявок термін подачі заявок може бути подовжений. Переможців оголосять 15 листопада.