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01.10.2022  21:26   Дмитро Колонєй

Нова виплата українкам у Польщі: кому саме

Українські біженки можуть отримати 4000 доларів допомоги.


Нова виплата українкам у Польщі: кому саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  Social.com  україхнки у Польщі можуть отримати 4000 доларів США на відкриття власної справи, а також річну підтримку під час її ведення. Це передбачено програмою Reubuilding Ukrainian Business – Entrepreneurial Women.

Хто саме може отримати кошти?

Допомогу планують надати 80 жінкам, які:
 
  • є громадянками України;
  •  перебувають на території Польщі від дня подання заявки на отримання допомоги до завершення періоду підтримки;
  • мають номер PESEL;
  • мають всі публічні права;
  • мають повну дієздатність;
  • планують розпочати господарську діяльність на території Польщі до кінця 2022 року.

Яку саме допомогу надаватимуть в рамках проєкту?

  • можливість відвідати загальний тренінг, присвячений господарській діяльності;
  • одноразовий ваучер на суму, еквівалентну 4000 доларів США, на придбання активів на ведення власної справи;
  • до 41 години індивідуальних консультацій;
  • допомогу у веденні бухгалтерського обліку;
  • просування.

Як можна взяти участь у програмі?

Потрібно заповнити заявку й надіслати її організаторам проєкту. Зразок заявки, електронну адресу для надсилання та усі деталі програми можна знайти за посиланням.

Який термін подачі заявок?

Заявку можна подати до 17 жовтня включно. У разі недостатньої кількості заявок термін подачі заявок може бути подовжений. Переможців оголосять 15 листопада.
 
Источник:   Social.com
 Тэги:  выплата, беженцы, украина, польша
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