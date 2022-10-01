01.10.2022 21:26 Дмитро Колонєй
Нова виплата українкам у Польщі: кому саме
Українські біженки можуть отримати 4000 доларів допомоги.
Нова виплата українкам у Польщі: кому саме
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Social.com україхнки у Польщі можуть отримати 4000 доларів США на відкриття власної справи, а також річну підтримку під час її ведення. Це передбачено програмою Reubuilding Ukrainian Business – Entrepreneurial Women.
Хто саме може отримати кошти?
Допомогу планують надати 80 жінкам, які:
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є громадянками України;
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перебувають на території Польщі від дня подання заявки на отримання допомоги до завершення періоду підтримки;
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мають номер PESEL;
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мають всі публічні права;
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мають повну дієздатність;
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планують розпочати господарську діяльність на території Польщі до кінця 2022 року.
Яку саме допомогу надаватимуть в рамках проєкту?
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можливість відвідати загальний тренінг, присвячений господарській діяльності;
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одноразовий ваучер на суму, еквівалентну 4000 доларів США, на придбання активів на ведення власної справи;
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до 41 години індивідуальних консультацій;
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допомогу у веденні бухгалтерського обліку;
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просування.
Як можна взяти участь у програмі?
Потрібно заповнити заявку й надіслати її організаторам проєкту. Зразок заявки, електронну адресу для надсилання та усі деталі програми можна знайти за посиланням.
Який термін подачі заявок?
Заявку можна подати до 17 жовтня включно. У разі недостатньої кількості заявок термін подачі заявок може бути подовжений. Переможців оголосять 15 листопада.
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