Прогноз погоди у Харкові на 2 жовтня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +173°...+17°C (відчувається як +17°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 97%. Температура повітря +18°...+19°C (відчувається як +20°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +17°...+14°C (відчувається як +17°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
Якщо до цього дня лист з берези і дуба опав не чисто – слід чекати сурової зими.
Раніше 2 жовтня бував перший снігопад.
Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
У першу неділю жовтня в Україні відзначатиметься День вчителя та День тероборони.
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