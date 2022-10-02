02.10.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Спілкування, зустрічі з друзями, дружні посиденьки чи сімейні заходи – хоч би яким був привід, але якщо він виманить Овнів із дому, можна вважати, що день удався.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Можливо, Тельцям у чомусь знадобиться підтримка, і саме сьогодні на їхньому шляху зустрітися людина, яка охоче поставить плече. І це дасть привід задуматися: кому його оточення можна, а кому не можна довіряти.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У творчих питаннях Близнюкам немає рівних, але неорганізованість може зіпсувати все. Крім того, самі того не помічаючи, представники знака можуть вторгнутися в чужу зону комфорту, що загрожує конфліктами.

Рак (22 червня – 23 липня)

На перший план можуть вийти фінансові питання. Найщасливішим Ракам доля підкине премію чи раптову грошову дотацію з несподіваного джерела. Решті зірки радять уважно розраховувати свої витрати.

Лев (24 липня – 23 серпня)

День може поставити Львів перед необхідністю обстоювати власні інтереси. Візьміть до уваги: ​​вчасно висловлені аргументи переконають оточуючих у вашій правоті.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Прокинувшись вранці, прокрутіть у голові сновидіння – деякі з них можуть виявитися віщими. Втім, інтуїція не залишить Дів і протягом дня: будь-які «хочу»-«не хочу» можуть виявитися передчуттям.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки наділяє представників знака вмінням передбачати те, що відбувається. Сьогодні Терези здатні вгадувати розвиток подій і можуть проявити себе у справах, що потребують психологічного підходу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони сьогодні – пустощі долі. Не втрачайте шансу здійснити задумане. Увечері побалуйте близьких приємним сюрпризом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Оточуючі для Стрільців – не лише співрозмовники, а й джерело корисної інформації. Запам'ятовуйте сказане - це може стати в нагоді в подальшій кар'єрі або навіть допоможе змінити напрямок діяльності.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Легких шляхів Козерогам зірки не обіцяють: щоб ваші результати були помітні, доведеться докласти чимало зусиль. З іншого боку, день наділяє їх енергією, так що будь-яка справа буде під силу.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Події можуть стрімко розвиватися, вимагаючи від Водолія прийняття швидких рішень. Тому порада для Водолія проста: струснутись, діяти активно і весь день намагатися бути в тонусі.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам вирватися за рамки рутини та повсякденної метушні. Рибам достатньо зробити лише перший крок назустріч змінам, і вони не пошкодують: події підхоплять їх та поведуть за собою.