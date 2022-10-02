Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
Спілкування, зустрічі з друзями, дружні посиденьки чи сімейні заходи – хоч би яким був привід, але якщо він виманить Овнів із дому, можна вважати, що день удався.
Можливо, Тельцям у чомусь знадобиться підтримка, і саме сьогодні на їхньому шляху зустрітися людина, яка охоче поставить плече. І це дасть привід задуматися: кому його оточення можна, а кому не можна довіряти.
У творчих питаннях Близнюкам немає рівних, але неорганізованість може зіпсувати все. Крім того, самі того не помічаючи, представники знака можуть вторгнутися в чужу зону комфорту, що загрожує конфліктами.
На перший план можуть вийти фінансові питання. Найщасливішим Ракам доля підкине премію чи раптову грошову дотацію з несподіваного джерела. Решті зірки радять уважно розраховувати свої витрати.
День може поставити Львів перед необхідністю обстоювати власні інтереси. Візьміть до уваги: вчасно висловлені аргументи переконають оточуючих у вашій правоті.
Прокинувшись вранці, прокрутіть у голові сновидіння – деякі з них можуть виявитися віщими. Втім, інтуїція не залишить Дів і протягом дня: будь-які «хочу»-«не хочу» можуть виявитися передчуттям.
Зірки наділяє представників знака вмінням передбачати те, що відбувається. Сьогодні Терези здатні вгадувати розвиток подій і можуть проявити себе у справах, що потребують психологічного підходу.
Скорпіони сьогодні – пустощі долі. Не втрачайте шансу здійснити задумане. Увечері побалуйте близьких приємним сюрпризом.
Оточуючі для Стрільців – не лише співрозмовники, а й джерело корисної інформації. Запам'ятовуйте сказане - це може стати в нагоді в подальшій кар'єрі або навіть допоможе змінити напрямок діяльності.
Легких шляхів Козерогам зірки не обіцяють: щоб ваші результати були помітні, доведеться докласти чимало зусиль. З іншого боку, день наділяє їх енергією, так що будь-яка справа буде під силу.
Події можуть стрімко розвиватися, вимагаючи від Водолія прийняття швидких рішень. Тому порада для Водолія проста: струснутись, діяти активно і весь день намагатися бути в тонусі.
Зірки радять Рибам вирватися за рамки рутини та повсякденної метушні. Рибам достатньо зробити лише перший крок назустріч змінам, і вони не пошкодують: події підхоплять їх та поведуть за собою.
Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
У першу неділю жовтня в Україні відзначатиметься День вчителя та День тероборони.
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