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02.10.2022  07:30   Рита Парфенова

2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У першу неділю жовтня в Україні відзначатиметься День вчителя та День тероборони.

День учителя

На офіційному рівні День вчителя в Україні почали відзначати ще 1980 року, після здобуття незалежності його дату встановлено відповідним Указом Президента України від 1994 року.

Оскільки він завжди є вихідним днем, всі вітальні заходи відбуваються напередодні в п'ятницю. Напередодні свята у школах проводяться урочисті заходи. Особливо популярним є «день самоврядування», коли учні дають змогу відпочити своїм вчителям та самі проводять уроки.

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У першу неділю жовтня відзначається День територіальної оборони України. Свято було започатковано у 2020 році, враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки та оборони та інших суб'єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій.

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Міжнародний день соціального педагога засновано у травні 2009 року та відзначається щорічно 2 жовтня. Соціальна педагогіка - це наука про значущість діяльності дітей та дорослих у суспільстві. Завдання соціальних педагогів – орієнтувати учнів на цінності, норми та правила суспільства, в якому він має жити і реалізовувати себе як особистість.

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2 жовтня, у день народження основоположника філософії та стратегії ненасильства Махатми Ганді, відзначається День ненасильства. Ганді вчив: «Ненасильство є величезною силою в руках людства. Воно потужніше найпотужнішої руйнівної зброї, породженої людською винахідливістю».

Також цього дня

У 1187 році султан Єгипту і Сирії Саладін після недовгої облоги захопив Єрусалим, що стало приводом для початку Третього хрестового походу.

1535 – французький дослідник Жак Картьє висадився у Хочелазі, назвавши це місце Монреалем.

1836 – Чарльз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі, що тривала неповних п'ять років, на кораблі «Бігль», яке призвело до створення його теорії еволюції. З того часу всі наші прапрапредки автоматично перетворилися на мавп.

1869 – народився Махатма Ганді, один із керівників та ідеологів національно-визвольного руху Індії, творець сатьяграха – філософія ненасильства.

1888 – відбулося урочисте закладання нової будівлі Благовіщенського храму у Харкові. Проект було розроблено архітектором Харківського технологічного інституту професором Михайлом Ловцовим, членом Благовіщенської парафії. Фінансування будівництва здійснювалося переважно з допомогою численних пожертв купців як харківських, і інших міст. Храм було відкрито 1901 року. Вважається найбільшим за розмірами Кафедральним собором Східної Європи.

1904 – народився Грем Грін, англійський письменник («Тихий американець», «Наша людина в Гавані», «Комедіанти»).

1918 – Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української національної гвардії.

1946 - була показана перша "мильна опера" у світі - "Далекий пагорб". Як не дивно, це сталося зовсім не в Бразилії, а в Сполучених Штатах Америки.

1951 – народився Стінг (справжнє ім'я Гордон Самнер), англійський співак, басист, композитор, колишній лідер гурту The Police.

1997 – офіційно оголошено, що у Японії виявлено людський ген, що забезпечує функцію біологічного годинника.

2002 – в Японії у продаж надійшов перший у світі робот-інкасатор. Він являє собою самохідний візок із ємністю із надміцного сплаву, в який завантажуються грошові банкноти або цінні папери. Завдяки комп'ютерно-навігаційній системі робота можна направити на потрібну адресу, назвавши ім'я одержувача вантажу.

Іменини відзначають: Давид, Ігор, Костянтин, Олексій, Трохим, Федір.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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