ЗСУ відбили атаку ворога на півночі від Харкова (відео)

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили ворожу атаку в районі населеного пункту Козача Лопань.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник продовжив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище Харківської області.
Нагадаємо, раніше загарбники обстріляли населені пункти Вовчанського району - Огірцеве, Охрімівку та Бударки.
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