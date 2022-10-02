02.10.2022 08:13 Рита Парфенова

ЗСУ відбили атаку ворога на півночі від Харкова (відео)

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили ворожу атаку в районі населеного пункту Козача Лопань.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник продовжив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище Харківської області.

Нагадаємо, раніше загарбники обстріляли населені пункти Вовчанського району - Огірцеве, Охрімівку та Бударки.