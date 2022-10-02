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02.10.2022  08:13   Рита Парфенова

ЗСУ відбили атаку ворога на півночі від Харкова (відео)

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили ворожу атаку в районі населеного пункту Козача Лопань.


 

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник продовжив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище Харківської області.

Нагадаємо, раніше загарбники обстріляли населені пункти Вовчанського району - Огірцеве, Охрімівку та Бударки.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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