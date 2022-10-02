    
Главная Новини Харкова Влада Войны выигрывают школьные учителя и современное оружие: Ігор Терехов привітав педагогів зі святом
02.10.2022  08:41   Рита Парфенова

Войны выигрывают школьные учителя и современное оружие: Ігор Терехов привітав педагогів зі святом

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав педагогів із Днем вчителя.


t.me/ihor_terekhov

Поздоровлення зі святом міський голова опублікував у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Войны выигрывают школьные учителя и современное оружие»! Эта высказывание Отто фон Бисмарка я прочел еще в студенчестве, но по-настоящему осознал правильность этих слов именно сейчас, благодаря вам, дорогие педагоги!

Когда началась война вы без раздумий выбрали каждый свой фронт. Кто-то из вас сутками не отходил от плиты, чтобы готовить военным, жителям и волонтерам. Кто-то разгружал машины с гуманитаркой, а потом разносил ее самым незащищенным. Кто-то, очистив территории школ от завалов, высаживал цветы. А кто-то сменил учительскую указку на автомат и сейчас воюет на фронте.

Спасибо вам за это.

Какой бы предмет вы не преподавали, вы наполняете чувства и умы нашего будущего – наших детей. Вы учите любить наш удивительный Харьков, в котором они родились.  Вы прививаете чувство гордости за флаг, который гордо развивается над несломленной Украиной. Вы формируете новые поколения личностей – смелых, бескорыстных, готовых в любой момент прийти на помощь и отстоять свое право на независимость.

Когда мы победим - мы вместе отстроим наши разрушенные школы. Они будут лучше тех, которых лишил нас российский агрессор. И вы, наконец, опять сможете заниматься вашим благородным делом, глядя глаза в глаза вашим ученикам. Верю, это будет уже очень скоро.

Дорогие учителя, спасибо за ваш незаменимый труд! И с еще раз с праздником! С Днем Учителя!

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  поздравление, игорь терехов, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.09 Влада Слава о вас гремит по всей Украине и за ее пределами: Ігор Терехов привітав рятувальників зі святом 04.09 Влада Ігор Терехов вітає підприємців із професійним святом 01.09 Влада Ігор Терехов: Про це перше вересня напишуть у підручниках історії
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 