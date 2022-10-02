02.10.2022 08:41 Рита Парфенова

Войны выигрывают школьные учителя и современное оружие: Ігор Терехов привітав педагогів зі святом

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав педагогів із Днем вчителя.



t.me/ihor_terekhov

Поздоровлення зі святом міський голова опублікував у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Войны выигрывают школьные учителя и современное оружие»! Эта высказывание Отто фон Бисмарка я прочел еще в студенчестве, но по-настоящему осознал правильность этих слов именно сейчас, благодаря вам, дорогие педагоги!



Когда началась война вы без раздумий выбрали каждый свой фронт. Кто-то из вас сутками не отходил от плиты, чтобы готовить военным, жителям и волонтерам. Кто-то разгружал машины с гуманитаркой, а потом разносил ее самым незащищенным. Кто-то, очистив территории школ от завалов, высаживал цветы. А кто-то сменил учительскую указку на автомат и сейчас воюет на фронте.



Спасибо вам за это.



Какой бы предмет вы не преподавали, вы наполняете чувства и умы нашего будущего – наших детей. Вы учите любить наш удивительный Харьков, в котором они родились. Вы прививаете чувство гордости за флаг, который гордо развивается над несломленной Украиной. Вы формируете новые поколения личностей – смелых, бескорыстных, готовых в любой момент прийти на помощь и отстоять свое право на независимость.



Когда мы победим - мы вместе отстроим наши разрушенные школы. Они будут лучше тех, которых лишил нас российский агрессор. И вы, наконец, опять сможете заниматься вашим благородным делом, глядя глаза в глаза вашим ученикам. Верю, это будет уже очень скоро.



Дорогие учителя, спасибо за ваш незаменимый труд! И с еще раз с праздником! С Днем Учителя!